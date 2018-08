Selon le dernier rapport de surveillance des communications du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC), ces dépenses pèsent beaucoup plus lourd sur les ménages à faible revenu que ceux à revenu plus élevé.

Cet aperçu des dépenses montre que les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 32 090 $ ont consacré 8,6 % de leurs revenus en 2016 aux communications.

Cela se compare à seulement 1,7 % du revenu des ménages gagnant plus de 130 000 $ par année.

Les dépenses liées aux téléphones fixes ont diminué

Le rapport a également révélé que le montant dépensé pour les appareils mobiles au Canada avait augmenté de 8,8 % de 2015 à 2016, tandis que les dépenses liées aux lignes téléphoniques fixes ont diminué au même rythme.

Les dépenses pour les services de télévision par câble et par satellite ont diminué de 1,4 % au cours de la même période, tandis que les Canadiens ont dépensé 6,5 % de plus pour les services Internet.

Le rapport a également révélé que plus de 12 % des ménages canadiens n'étaient pas abonnés à des services Internet ou mobiles.

Les perdants de l'ère numérique

OpenMedia, un groupe qui défend la liberté sur Internet et son accessibilité, affirme que le rapport apporte la preuve que les Canadiens à faibles revenus sont les perdants de l'ère numérique.

« L'idée que n'importe qui devrait dépenser 8 % de ses revenus pour des services de communication est absurde et injuste », a déclaré Katy Anderson, qui défend les droits numériques chez OpenMedia.

Nous avons besoin d'options plus abordables, dès maintenant. Katy Anderson, du groupe OpenMedia

Le rapport partiel, compilé à l'aide de données de Statistique Canada et du CRTC, a été publié jeudi sur le site web de l'organisme de réglementation. Il indique que les dépenses des ménages en 2016 ont atteint en moyenne 27,50 $ par mois pour les lignes téléphoniques fixes, 49,50 $ pour l'accès Internet, 53,75 $ pour les câblodistributeurs et 92,08 $ pour les services mobiles.

Les ménages ruraux de la Saskatchewan sont ceux qui ont dépensé le plus, avec des factures mensuelles moyennes de 282,17 $, tandis que les citadins du Québec sont ceux qui ont dépensé le moins, soit 169,94 $ en moyenne.