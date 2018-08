Un texte de Piel Côté

En collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités et la MRC d'Abitibi-Ouest, ce projet pilote de forêt de proximité permettra aux élus d'Abitibi-Ouest de faire leur planification forestière eux-mêmes.

« On prend des terres publiques qu'on va déléguer à la MRC d'Abitibi-Ouest et eux devront faire la planification de la récolte et des chemins forestiers », explique le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette.

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, a fait l'annonce de ce partenariat à la MRC d'Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Qu'il s'agisse d'élus ou bien encore de membres de l'industrie, tout le monde s'accorde pour dire que la gestion de la planification forestière sera facilitée en étant faite par la MRC directement, ajoute M. Blanchette.

« Parce qu'ils ont un meilleur contrôle sur l'embauche des contractants, on peut dire qu'ils auront une préférence pour les contractants locaux et essentiellement, on fait une meilleure planification de notre territoire », fait-il valoir.

Une décision qui fait l'unanimité

Même s'il est accompagné de nouvelles responsabilités, le programme de forêt de proximité a ravi tous les intervenants réunis jeudi après-midi, à La Sarre. Surtout que c'était attendu depuis de nombreuses années.

Le président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec, Denis Lebel, qui a également été ministre conservateur sous Stephen Harper, a rappelé qu'en 2000, alors qu'il était maire de Roberval, l'idée des forêts de proximité était apparue à sa toute première rencontre de sa MRC de l'époque.

Réduire le volume de coupe de la MRCAO

La MRC d'Abitibi-Ouest dispose d'un permis de coupe pour plus de 40 000 mètres cubes. Québec oblige actuellement la MRC à distribuer ce bois, mais le préfet, Jaclin Bégin, y voit une occasion de réduire ce volume de coupe.

« Nous ce que l'on calcule, c'est que 41 200 mètres cubes, c'est trop en capacité forestière pour notre territoire. On pense que si le forestier en chef se penchait sur la question, ça diminuerait, donc on ne veut pas en faire », lance Jaclin Bégin.

On ne veut pas en faire un bûcher de proximité non plus. Donc nous on le baisserait un peu, ça c'est certain, mais avec une planification et du personnel qui serait capable de nous appuyer là-dedans. Jaclin Bégin, préfet de la MRCAO

De façon générale, l'industrie est favorable à la création de forêts de proximité. Denis Lebel encourage une récolte durable et il croit que la forêt de proximité de l'Abitibi-Ouest est un pas dans cette direction.

Denis Lebel, PDG du Conseil de l'industrie forestière du Québec Photo : Radio-Canada/pie

« Un arbre mature va émettre du CO2, un arbre qui pousse, lui, va en capter, au contraire. Il faut récolter ce bois, mais il faut que ça se fasse dans le respect de plusieurs règles établies », met-il de l'avant.

Le projet pilote durera 24 mois et Québec aimerait que ce programme puisse s'étendre ailleurs au Québec.