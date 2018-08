Choisir entre Lisa Leblanc et Sweet Crude ou encore entre Radio Radio et Daniel Bélanger a été difficile pour certains.

Dans le passé on a jamais eu de conflits avec d'autres villes d'autres spectacles, mais cette année il semble qu'il y avait un peu de confusion , explique Paulette Thériault, conseillère municipale à Moncton.

Chaque ville revendique le droit de souligner la fête de l'Acadie. La position du maire de Dieppe, Yvon Lapierre, est d'ailleurs très claire.

Il y aura toujours un 15 août à Dieppe qui va prendre place et on va continuer à faire grandir notre 15 août. Yvon Lapierre, maire de Dieppe

Lisa LeBlanc, en prestation au spectacle du 15 août 2018, à Dieppe. Photo : Radio-Canada

De son côté, Moncton doit continuer de revendiquer le droit de célébrer l’Acadie, assure le directeur général du centre culturel Aberdeen et producteur d’Acadie Rock, René Léger.

Moncton a une communauté acadienne très importante et se doit d'affirmer cette identité. Pour longtemps on était des locataires de la ville de Moncton, aujourd'hui on est des propriétaires. René Léger, directeur général du centre culturel Aberdeen et producteur d’Acadie Rock

La foule lors du spectacle d'Acadie Rock à Moncton. Photo : Radio-Canada

Autant de spectateurs étaient au rendez-vous à Dieppe en 2018 qu’en 2017. Mais Acadie Rock a vu son public réduit de moitié.

Une solution est-elle possible?

Devrait-on alors maintenir une direction artistique distinctive entre les spectacles de Dieppe et Moncton? En principe on n'a pas de problème avec ça , lance René Léger.

L'idée d'alterner le spectacle officiel entre Moncton et Dieppe d'une année à l'autre aurait aussi déjà été discutée.

Il y existe donc des pistes de solution pour éviter au public de choisir.

Je pense que ca va être aux municipalités de trouver des moyens pour collaborer davantage et s'assurer que le public et tout le monde se sentent comme quoi ils peuvent participer aux célébrations et voir les artistes qu'ils veulent voir , souligne Paulette Thériault.

On sera toujours prêt à accepter les gens qui vont vouloir venir fêter le 15 août chez nous , répond le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, à cette idée de collaboration.

Pour le congrès mondial acadien de 2019, la question ne se pose pas : c'est à Dieppe qu'auront lieu les festivités du 15 août l'an prochain.

D’après un reportage d’Alessandra Rigano