Un texte de Thomas Deshaies

Des sergents-détectives du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont présenté en détails leur processus d'enquête pour cinq dossiers. Rappelons qu'aucune accusation n'avait été portée contre des policiers de Val-d'Or par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le SPVM avait été chargé d'enquêter sur les allégations d'abus de policiers à la suite des événements de Val-d'Or en 2015.

Le sergent-détective Robert Lebrun, qui a témoigné dans la majorité des dossiers jeudi, a expliqué les difficultés à mener à terme ce type d'enquête. Elles (femmes autochtones) sont souvent victimes de plusieurs événements dans leur vie. Leur état fait en sorte que leur mémoire, ce n'est pas un disque dur qu'on fait jouer hors de tout doute , a-t-il expliqué.

Contradictions, mais aussi des éléments confirmés par l'enquête

Les sergents-détectives ont fait état de plusieurs témoignages parfois contradictoires, rendant difficile le dépôt d'accusations. Toutefois, plusieurs propos rapportés par les victimes, notamment concernant la présence d'un policier lors d'un crime allégué, auraient pu être confirmés par les enquêteurs.

On est obligé d'y aller avec les souvenirs de ces gens (présumées victimes), et qui dit qu'on ne mélange pas certains événements avec d'autres? C'est une grosse problématique. Robert Lebrun, sergent-détective au SPVM

Des services sexuels

Le sergent Robert Lebrun a abordé le cas d'une femme qui allègue avoir rendu de multiples services sexuels à des dizaines de policiers de la Sûreté du Québec. La femme aurait affirmé qu'elle recevait de l'argent en échange et aurait même pu éviter un constat d'infraction de cette manière.

Le sergent Lebrun estime qu'il n'y avait pas matière à porter des accusations criminelles dans ce dossier, même s'il a transmis les résultats de l'enquête au procureur de la Couronne, en raison de l'attention médiatique. S'il y a un consentement, on tombe dans un autre débat social. Est-ce que c'est socialement acceptable que ce soit avec des policiers, c'est un autre cas, éthique. Nous, on enquête du criminel , a-t-il expliqué.

La plaignante aurait finalement cessé de collaborer à l'enquête, alors qu'elle aurait exprimé avoir été affectée par la crise sociale.

Détresse des plaignantes

La détresse des dénonciatrices a aussi été constatée dans un autre dossier décortiqué à la commission, soit celui d'une femme qui affirme avoir été droguée et violée par un policier à la retraite.

La description du chalet où se serait déroulé l'événement a pu être confirmée lors de l'enquête. Le policier à la retraite, qui cumule de nombreuses années de services, a aussi confirmé aux enquêteurs qu'il habitait bel et bien dans ce chalet au moment des faits.

La sergente-détective du SPVM Brigitte Dufresne Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Elle a été beaucoup stressée, beaucoup de difficulté. Chaque fois qu'on avait une approche, il fallait un peu la calmer, pour qu'elle reprenne confiance , explique la sergente-détective Brigitte Dufresne. La sollicitation des médias aurait constitué un stress supplémentaire pour les plaignantes, selon les enquêteurs.

Des enquêtes au-delà des standards?

Le sergent Lebrun a expliqué que l'attention médiatique avait amené les enquêteurs à faire preuve d'une plus grande rigueur. On savait qu'il y aurait une commission d'enquête, on savait qu'on serait observé de tous les bords et côtés, et on voulait maximiser tous les moyens d'enquête nécessaires pour être capable d'obtenir la vérité , a-t-il déclaré.

Des sergents-détectives témoigneront de nouveau la semaine prochaine lors des audiences de la commission d'enquête.