Imaginez, ces 110 verges d'encombrants mis bout à bout ont été amassées seulement chez les citoyens qui m'ont écrit un courriel pour me donner leur adresse , a soutenu Marc Carrière dans un communiqué.

Je sais que c'est mon initiative, que je vais à l'encontre de la définition de charge d'un conseiller municipal, mais je ne me plains pas , a-t-il réitéré, en réponse aux collègues qui lui ont reproché d'outrepasser les responsabilités d'un élu municipal.

Je me balance des conventions! Marc Carrière, conseiller du district de Masson-Angers

M. Carrière avait décidé d'entreprendre ses collectes dans le contexte du débat entourant les nouvelles règles de gestion des matières résiduelles à Gatineau.

La nouvelle réglementation municipale interdit de mettre au bord de la rue les déchets dits encombrants (matelas, meubles, électroménagers) ou les déchets issus de travaux de rénovation ou de construction.

Les résidents doivent attendre une des quatre collectes spéciales annuelles ou se rendre au centre de transbordement et acquitter les frais. Or, certains citoyens ont simplement abandonné de gros déchets et des résidus de construction en bordure du chemin.

Une rencontre spéciale du conseil municipal doit avoir lieu le 23 août prochain pour discuter de la crise engendrée par ce changement.