Le pourcentage de réduction varie selon la zone tarifaire et le type de titre de transport.

Les usagers peuvent en faire la demande en ligne jusqu’au 20 août.

Les travaux de construction du REM, qui ont commencé le 25 juin, entraînent la fermeture d'une des deux voies de la ligne Deux-Montagnes.

Les horaires de 23 départs dans les deux directions ont dû être modifiés et quatre départs ont été annulés. Depuis avril, il n'y a pas de service non plus la fin de semaine et les jours fériés sur cette ligne.