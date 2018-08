Grâce à la mobilisation du public qui a été touché par son histoire, la jeune femme handicapée a désormais un vélo tout neuf.

Je suis heureuse beaucoup. Je m'adapte assez vite. Ça va vite et j'aime ça! Nadia Pelletier

Il n'arrive rien pour rien dans la vie! Malheureusement, il y a un mois et demi elle s'est fait voler son vélo, ça enlève son autonomie et c'est sûr ça devait lui faire mal parce qu’on voyait tout à l'heure qu'elle avait des émotions et elle s'est mise à pleurer parce qu'aujourd'hui elle a le résultat , explique Mario Gagnon, initiateur de la collecte de fonds.

Plusieurs personnes se sont impliquées dans la collecte de fonds pour offrir un vélo à Nadia Pelletier. Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

Le vélo électrique acquis au coût de 8000 $ peut rouler jusqu'à 25 km/h en plus d'offrir une autonomie de plus de 50 kilomètres.

C'est ce qui rend cet équipement intéressant la performance et comme on disait la facilité d'utiliser ça, de l'installer et de le désinstaller , souligne le propriétaire du Centre d’Autonomie, Dany Saint-Arnaud.

L’appareil facilitera grandement la vie de Nadia Pelletier.

Ça fait drôle d'être dans ma chaise à comparer à ce que j'avais avec l'autre vélo, bien fallait que je me transfère et il fallait que je me retransfère pour revenir dans ma chaise, ce n'était pas évident , raconte-t-elle.

L'ancien vélo de Nadia a été retrouvé, mais il est dans un piètre état. L’appareil ne sera donc pas remis au suivant comme le souhaitaient les responsables de la collecte de fonds.