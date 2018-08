Les mesures proposées incluent des pistes pour améliorer les services en santé mentale, réduire le recours à l'isolement cellulaire, et mieux ajuster culturellement les services aux Autochtones qui représentent plus de 60 % des détenus.

La polémique entourant l’isolement cellulaire au centre correctionnel de Whitehorse a été mise au jour par le célèbre cas de Michael Nehass dont les problèmes de santé mentale ont poussé le personnel à avoir recours à l’isolement cellulaire jusqu’à 23 heures par jour pendant des mois.

L’affaire a conduit le gouvernement à ordonner l’automne dernier une inspection indépendante des services correctionnels dont le rapport a été remis aux autorités en mai.

La ministre de la Justice, Tracy-Anne McPhee, affirme qu'un groupe de travail avec des représentants des Premières Nations se penchera prochainement sur la mise en oeuvre des recommandations. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Notre gouvernement accepte les recommandations de M. Loukidelis. Nous améliorerons la façon de livrer les programmes et les services au Centre correctionnel de Whitehorse pour tous les détenus et améliorerons le soutien pour ceux avec des problèmes de santé mentale et de dépendance. Tracy-Anne McPhee, ministre de la Justice

Des règles pour l’isolement cellulaire

L’inspecteur David Loukidelis soutient dans son rapport que l’isolement cellulaire ne devrait être utilisé que comme dernier recours, en fonction de règles très précises et strictes, seulement pour la protection d’automutilation ou de suicide dans le cas de détenus souffrant de problèmes de santé mentale, et jamais plus de 24 à 48 heures pour un maximum de 15 jours par année.

Si le gouvernement accepte en principe les recommandations du rapport à ce chapitre, il soutient aussi que davantage de recherches en la matière est nécessaire, qu’aucune autre province n’a été en mesure jusqu’ici d’à la fois restreindre de façon importante l’isolement cellulaire et de préserver la sécurité des autres détenus et du personnel.

Le sous-ministre adjoint à la Justice, Allan Lucier, affirme que la priorité dans la mise en oeuvre ira aux mesures proposées pour améliorer les services en santé mentale. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Le problème entourant une limite de jours pour l’isolement cellulaire, c’est la complexité de gérer la sécurité individuelle, la sécurité d’un groupe, la sécurité du personnel et de l’institution. Nous n’avons qu’un seul établissement dans ce territoire. Allan Lucier, sous-ministre adjoint à la Justice

Le sous-ministre adjoint Allan Lucier affirme par ailleurs que tout le pays se penche sur la question épineuse de l’isolement cellulaire, comme en Ontario où un tribunal des droits de la personne a ordonné que cette mesure ne soit plus utilisée pour les détenus avec des problèmes de santé mentale, sauf cas exceptionnels.

Le rapport souligne toutefois qu'au cours des dernières années, le nombre de jours d'isolements n'a cessé de diminuer passant de 1134 jours en 2014 à 534 en 2016.