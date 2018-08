Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Le Conseil tribal de la nation algonquine a obtenu une brève rencontre avec lui à Rouyn-Noranda.

Des représentants des communautés de Kitcisakik, Long Point, Lac-Simon, Pikogan, Timiskaming et Lac-Rapide se sont également invités à la rencontre.

Ils souhaitaient demander au premier ministre de mettre en place une négociation pour régler les questions territoriales.

Les élus algonquins affirment que des entreprises minières et forestières continuent de faire des travaux sur leur territoire sans aucune consultation.

La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, a assisté à la rencontre.

Elle déplore le fait que le premier ministre soit venu sur leur territoire sans aviser les communautés autochtones.

Il est venu sur notre territoire et il n'y a personne qui nous l'a dit, même pas les maires. Il n'y a personne qui nous a appelés, on l'a appris par les journaux. On a déploré cette situation-là, c'est un non-sens, un non-respect [...]. Les maires, la semaine passée, sont venus dans notre tournoi de golf et il n'y en a pas un qui me l'a dit , décrie-t-elle.

Les représentants des Premières nations ont aussi profité de l'occasion pour inviter le premier ministre à l'assemblée annuelle du Conseil tribal de la nation algonquine, qui aura lieu à Lac-Simon en novembre.