Pinnacle continuera à leur verser un salaire pour une période de temps qui n’a pas été précisée et prévoit offrir des indemnités de licenciement aux employés admissibles, « en plus de fournir un soutien aux employés et des services de gestion de carrière », indique l’entreprise dans un communiqué.

Pinnacle dit avoir perdu un contrat de production assuré par ses installations de Laval. « Cette réduction d'utilisation affecte radicalement l'efficacité de notre usine », explique-t-elle.

En conséquence, Pinnacle Foods a décidé de fermer son usine et de transférer la production restante, des produits sans gluten, dans d’autres installations.

L'entreprise, qui est basée au New Jersey, compte près de 500 employés à travers les États-Unis et le Canada. Elle est notamment spécialisée dans les plats préparés et les produits surgelés.