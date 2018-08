En fin de soirée mercredi, les autorités du District régional de Bulkley-Nechako ont étendu le territoire touché par une alerte d’évacuation. Des centaines de résidents de Burns Lake doivent être prêts à quitter leur résidence à tout moment, le feu de Shovel Lake se trouve actuellement à 30 kilomètres du village.

Un peu plus tôt en après-midi, un nouvel ordre d’évacuation est entré en vigueur dans le secteur.

Mercredi, le District régional de Bulkley-Nechako a étendu le territoire touché par l'ordre d'évacuation (en rouge), et celui qui fait l'objet d'une alerte d'évacuation (en orange). Photo : District régional de Bulkley-Nechako

À travers la Colombie-Britannique, plus de 3000 personnes sont présentement sous ordres d’évacuation.

La fumée des feux de forêt affecte la qualité de l’air dans une grande partie de la province et commence à se déplacer vers l’Alberta. D’après Environnement Canada, le risque pour la santé lié à la pollution de l’air est très élevé depuis maintenant deux jours. En Colombie-Britannique, les régions de Quesnel, de Williams Lake, de Prince George et de Fort Saint John sont les plus sévèrement touchées.

Près de 600 incendies de forêt font rage dans l’ensemble de la province, dont plus de 40 sont considérés comme étant des feux importants.