L'an dernier, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale a retenu plus de 1000 signalements d'enfants victimes d'abus sexuels, physiques ou de négligence grave.

Lorsqu’ils sont pris en charge, les enfants ayant fait l’objet d’un signalement doivent se déplacer d’un endroit à l’autre pour rencontrer différents intervenants : policiers, médecins, travailleurs sociaux, etc.

Marie-Josée Thériault, adjointe à la DPJ, explique que les services intégrés en abus et maltraitance (SIAM) permettront de réduire les impacts d’un signalement chez les enfants.

« Un dévoilement d’abus sexuel ou physique est un événement traumatique en soi […] On fait le pari qu’en ayant tous les partenaires les services sur place, on va permettre à l’enfant de vivre moins d’anxiété », affirme Mme Thériault.

La procureure en chef et secrétaire générale par intérim du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Claudine Laurin, croit que la centralisation des services offerts aux enfants améliorera le traitement judiciaire des cas de maltraitance et d’abus.

« Le procureur sur place va être en mesure d'assister à l'interrogatoire de l'enfant à l'extérieur de la salle et d'être déjà en mesure de commencer l'analyse de la preuve qui est au dossier. Il va aussi avoir accès assez rapidement aux examens médicaux », mentionne-t-elle.

Avec les informations de Nicole Germain