Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Philippe Grenier

Au cours des deux dernières années, des chasseurs de phoque madelinots ont demandé sans succès au ministre de l’Environnement de l’époque David Heurtel d’autoriser la chasse sur une portion de l’île.

Une pétition signée par plus de 1600 Madelinots a même été déposée en ce sens. La pétition demandait aussi un plan et un investissement pour remettre en état la réserve écologique de l'île Brion.

Les Madelinots aimeraient être autorisés à prélever une partie du troupeau pour approvisionner une nouvelle usine, Total Océan, qui doit produire des oméga-3 à partir de l’huile de phoque gris.

Même si les Madelinots peuvent aller chasser au large de la Nouvelle-Écosse, la récolte est loin d’être garantie et fluctue selon la météo.

Jonathan Vigneau, président de l’Association des chasseurs de phoques intra-Québec, se réjouit de l’ouverture de la nouvelle ministre de l’Environnement, mais aurait aimé que Québec se commette un peu plus.

Plutôt qu’une consultation du BAPE, M. Vigneau aurait souhaité que la ministre du Développement durable, Isabelle Melançon, annonce un projet-pilote de chasse au phoque gris sur les plages de l’île Brion. « On perd une autre saison », commente le chasseur.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie, se fait rassurant et rappelle que les Madelinots pourront toujours s’approvisionner à Terre-Neuve en attendant les résultats du BAPE.

Située au nord de l’archipel, à 16 kilomètres de Grosse-Île, l’île Brion est une réserve écologique de 6,5 km carrés.

166 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’île qui demeure un attrait pour l’observation d’espèces rares ou menacées.

Seules les activités réalisées à des fins éducatives ou scientifiques sont permises dans la réserve écologique de l’Île-Brion, et ce, avec l’autorisation du ministère de l’Environnement.

Le phoque gris, dont la population est en croissance, fréquente les plages de l’île en plus grand nombre. Même si le troupeau est actuellement estimé à 10 000 individus, la chasse demeure interdite. Des Madelinots, qui ont franchi cet interdit en 2016, ont écopé d’amendes allant jusqu’à 2625 $.

Impacts sur les pêcheries

Outre l’approvisionnement de l’usine, les pêcheurs des Îles sont aussi préoccupés des impacts de la proximité du troupeau de phoques gris sur leurs pêcheries. Les phoques mangent aussi les appâts et endommagent l’équipement, dont les cages destinées à la pêche au homard, selon les pêcheurs.

Plus gros que le phoque du Groenland, le phoque se nourrit surtout de poisson de fond, comme la morue et le hareng. Selon Pêches et Océans Canada, chaque phoque gris mange entre 1,5 et 2 tonnes de poissons par année.

À la demande de la ministre de l’Environnement, Isabelle Melançon, le BAPE devra examiner « toutes les facettes de ce dossier ». Le mandat du BAPE débutera le 24 septembre et l’organisme devra remettre son rapport au plus tard le 21 décembre.

La ministre fera ensuite une recommandation au Conseil des ministres.

Mise en valeur de la réserve écologique

Les Madelinots reprochaient aussi à Québec d’avoir peu fait pour mettre en valeur la réserve depuis sa création en 1988. Les installations de l’île étaient peu entretenues, soutenaient plusieurs intervenants. Le quai et le bâtiment d’accueil étaient, d’après eux, en très mauvais état.

La ministre Melançon y remédiera en investissant 500 000 $ pour construire un nouveau pavillon d’accueil qui servira aussi de gîte en cas d’urgence.

La ministre compte aussi relancer et mettre à jour le programme éducatif de la réserve avec un nouveau partenaire qui prendra aussi en charge le transport des visiteurs. La signalisation des sentiers sera revue et les besoins touchant leur réfection évalués.

Un comité de gestion auquel participeront des représentants du gouvernement et des intervenants locaux s’occupera de coordonner le tout.