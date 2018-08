Les sommes investies serviront entre autres à implanter une micro-usine de biocharbon à Saint-Jean-de-Dieu. Un bâtiment industriel sera transformé pour servir d’espace locatif à Industrie Biocharbon Canada, ce qui, selon Québec, favorisera l’implantation de deux usines de l’entreprise à Saint-Jean-de-Dieu et dans la MRC de la Matapédia.

Montant octroyé par projet Entente sectorielle d’investissement et de soutien à l’entrepreneuriat collectif : 375 500 $

Entente sectorielle en innovation : 500 000 $

Déploiement des services en travail de rue au Bas-Saint-Laurent : 500 000 $

Éclaircie commerciale de plantation : 250 000 $

Micro-usine de biocharbon : 500 000 $

Le financement octroyé à l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la région permettra de récolter des arbres prématurés qui ont une valeur marchande pour renforcer les arbres restants et les rendre plus résistant aux maladies et à la tordeuse des bourgeons de l'épinette, dans le cas des sapins et des épinettes.

Le reste du financement servira à soutenir les nouvelles entreprises, à apporter un soutien financier aux entreprises pour améliorer leurs façons de faire et à favoriser la rétention des jeunes en région.