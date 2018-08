Un texte de Stéphanie Rousseau

« Les changements technologiques se font de plus en plus rapidement et l’Alberta ne doit pas prendre du retard », a lancé le ministre de l'Éducation supérieure, Marlin Schmidt, jeudi, lors de l’annonce à Calgary.

Le gouvernement créé, dès septembre, 406 sièges supplémentaires dans divers programmes scolaires. Aussi, 21 élèves de plus pourront étudier à Lethbridge, 169 à Edmonton et 216 à Calgary.

Les 400 places créées le sont pour des programmes où il y avait une demande de la part des étudiants, mais aussi des entreprises.

« Notre gouvernement s’assure que plus d’étudiants puissent étudier et apprendre l’expertise requise pour obtenir de bons emplois dans une économie en changement. Nous nous assurons que le secteur des technologies profitera de gens formés et que la province continuera d’être un chef de file de l’économie », a ajouté Marlin Schmidt.

Le gouvernement annonce aussi son intention de créer 3000 autres nouvelles places d'ici 2023.

Pour la rectrice de l'Université de Calgary, Dru Marshall, ces places supplémentaires sont essentielles alors qu'une pénurie de travailleurs des nouvelles technologies, comme des programmeurs informatiques ou des analystes, est prévue d'ici 2025.

« Cette initiative est visionnaire et va permettre de s’attaquer à la pénurie de programmeurs informatiques ou de développeurs de logiciels dans les futures années », a-t-elle indiqué.

Les inscriptions dans les programmes scolaires liés aux nouvelles technologies ont connu une hausse de 8,4 % au cours des quatre dernières années en Alberta.