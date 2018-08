Une analyse de Gérald Fillion

S'il est essentiel de faire le bilan des réalisations du gouvernement Couillard et de l'état de l'économie (voir l'excellent texte de Vincent Maisonneuve et Nathalie Lemieux), il est encore plus important de jeter un regard sur les propositions des partis en présence et leurs solutions aux enjeux économiques du Québec.

Ces enjeux, ils sont nombreux : vieillissement de la population, rareté de la main-d’oeuvre, récession possible, virage écologique, tensions commerciales, et j’en passe.

D’abord, des données essentielles :

1- Le PIB du Québec avoisine les 400 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande économie du Canada après l’Ontario. C’est 19,4 % du PIB canadien;

2- Le Québec, avec près de 8,5 millions d'habitants, représente 22,8 % de la population canadienne. Cette proportion était de 23,1 % il y a quatre ans. Durant la même période, le poids démographique de l’Ontario est passé de 38,4 % à 38,8 % dans l’ensemble canadien. La croissance démographique du Québec a été de 3,2 % depuis quatre ans, par rapport à 5,5 % en Ontario. Le Québec est l’une des sociétés occidentales qui connaît un vieillissement important de sa population, ce qui va ralentir son économie dans les prochaines années. Va-t-on vous en parler durant la campagne?

Défi économique #1 : la démographie

Ainsi, la croissance de la population active, soit les gens qui travaillent ou qui cherchent de l’emploi, ralentit sérieusement, ce qui pourrait exacerber les problèmes de rareté de main-d’oeuvre. La population active au Québec est passée de 4,364 millions en mai 2014 à 4,505 millions en juillet 2018, une hausse de 3,2 %, comparativement à 3,6 % pour le reste du pays.

Au même moment, la création d’emplois au Québec demeure relativement constante, bien qu’il ne soit pas acquis que le gouvernement Couillard atteindra son objectif de 250 000 emplois en cinq ans. Depuis le trimestre mars-avril-mai 2014, soit depuis 53 mois, il s’est créé 216 067 emplois, soit 4077 emplois en moyenne par mois. En supposant que ce rythme sera le même pour les sept prochains mois, il pourrait s’ajouter 28 537 emplois, pour un total de 244 604 emplois sur cinq ans, ce qui se rapproche de l’engagement libéral.

Vous comprenez bien que la création d’emplois, couplée aux départs à la retraite et au ralentissement de la croissance de la population active, entraîne une réduction du taux de chômage, qui est ainsi passé de 7,7 % en moyenne en 2014 à 5,6 % en juillet.

Mais, pendant ce temps, le taux d’activité est passé de 64,8 % en mai 2014 à 64,5 % en juillet 2018. C’est cette donnée qui est la plus révélatrice. Par rapport à la population âgée de 15 ans et plus, la population active baisse. Proportionnellement, nous avons de plus en plus de gens qui ne travaillent pas par rapport à ceux et celles qui travaillent ou qui sont en recherche d’emplois.

De juillet 2013 à juillet 2017, d’ailleurs, la part des personnes de 65 ans et plus au Québec est passée de 16,6 % à 18,5 %.

Ce fait, je le répète, devrait entraîner un ralentissement de la croissance économique du Québec, croissance qui, d’ailleurs, est généralement plus faible qu’en Ontario. Ce fut le cas en 2014 (1,8 % au Québec contre 2,7 % en Ontario), en 2015 (1,0 % contre 2,9 %) et en 2016 (1,4 % contre 2,6 %) alors qu’un rebond a été constaté au Québec en 2017 (3,1 % contre 2,7 %).

Le resserrement du marché du travail entraîne, en retour, une accélération de la hausse de la rémunération au Québec. De 2014 à 2018, la rémunération moyenne hebdomadaire est passée de 849,63 $ à 928,65 $, une hausse de 9,3 %. Pendant ce temps, la rémunération a augmenté de 8,3 % en Ontario, de 7,1 % en Colombie-Britannique et a stagné, avec la récession et la chute des cours du pétrole, en Alberta.

De nombreux secteurs, des régions et des entreprises manquent de travailleurs. Selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, c’est 3,9 % des postes qui sont à pourvoir au Québec. On dénombre 110 000 postes vacants à l'heure actuelle.

Le prochain gouvernement doit avoir une stratégie pour augmenter le bassin de travailleurs disponibles, encourager et soutenir les entreprises à offrir de meilleures conditions de travail et s’assurer que davantage de travailleurs aient les compétences appropriées pour combler les postes à pourvoir. La pression actuelle sur les entreprises pourrait entraîner une accélération de l’automatisation de certaines fonctions.

Cette transformation pourrait aussi, dans quelques années, obliger notre société à revoir son rapport au travail.

Défi économique #2 : les tensions commerciales

Si le scrutin du 1er octobre au Québec est important, les élections de mi-mandat aux États-Unis sont peut-être encore plus névralgiques pour l’économie du Québec. Si les républicains réussissent à garder le contrôle des deux chambres au Congrès, l’emprise du président Trump sur les manettes économiques du pays n’en sera que renforcée. Un tel scénario maintiendrait une forte incertitude sur les relations commerciales des États-Unis avec le Canada.

Déjà, les entreprises hésitent à investir, malgré une éclaircie récente. De 2013 à 2017, les investissements privés ont reculé de 13 %. La hausse attendue en 2018 devrait ramener les dépenses en immobilisations non résidentielles à leur niveau de 2014. Dans les faits, ce sont les dépenses publiques qui ont bondi, de 1,1 % depuis 2013, de 20 % si on part le compteur à 2014. L’incertitude commerciale pourrait obliger l’État à investir davantage dans l’économie.

Il est d’ailleurs prudent de rappeler que le cycle économique actuel approche les 10 ans. Tous les économistes s’attendent, tôt ou tard, à une récession. Les choses ne sont pas réglées comme du papier à musique, toutefois, il est donc difficile d’annoncer, de prévoir, de projeter une récession avec certitude. La prudence oblige cependant l’État à s’attendre à une telle récession. Des signaux apparaissent aux États-Unis, bien que la croissance économique demeure forte.

Défi économique #3 : les finances publiques

Si un autre parti prend le pouvoir à Québec en octobre, espérons qu’on ne va pas rejouer dans ce fameux épisode usé du déficit caché ou du trou budgétaire. Le gouvernement Couillard a généré quatre surplus budgétaires avant le versement au Fonds des générations : 136 millions de dollars (2014-15), 3,644 milliards (2015-16), 4,362 milliards (2016-17) et 4,660 milliards (2017-18).

Après le versement au Fonds des générations, le gouvernement a réussi à se constituer une réserve de près de 7 milliards de dollars pour financer des baisses d’impôt, des réinvestissements dans certains secteurs et d’autres annonces.

Cela dit, si le gouvernement Couillard a choisi une forme de « stop and go » durant son mandat pour contribuer à générer d’importants surplus, il s’est largement éloigné de la prudence dans son dernier budget en annonçant des hausses de dépenses de 5,6 % en 2017-18 et de 4,5 % en 2018-19 en plus de piger dans sa réserve de stabilisation, à hauteur de 2,5 milliards de dollars, pour atteindre l’équilibre budgétaire.

Défi économique #4 : l’environnement

L’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sera difficile. Le gouvernement doit adopter une stratégie cohérente entre les ministères et s’assurer de l’utilisation judicieuse des sommes versées dans le Fonds vert.

Si certains croient que l’encadrement réglementaire des émissions de gaz à effet de serre nuit à l’économie à court terme, il est clair que l’inaction aura des effets beaucoup plus importants sur l’économie dans le futur.

Il sera tentant pour le prochain gouvernement de baisser la garde, avec la réduction des efforts aux États-Unis et en Ontario. C’est pourtant une occasion de mettre le Québec en avance sur le plan environnemental pour les prochaines générations. Les choix qui sont faits aujourd’hui vont bénéficier (ou nuire) à nos enfants et petits-enfants, ne l’oublions pas.

Dans son rapport 2018 sur l’État de l’énergie du Québec, la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal écrivait qu’on doit conclure que « toutes les paroles prononcées dans l’arène publique auront eu peu d’influence sur notre consommation d’énergie et nos habitudes de vie ». L’auteur Pierre-Olivier Pineau ajoute que « les Québécois sont plus que jamais des consommateurs d’essence et de diesel, achètent des véhicules toujours plus gros et des maisons sans cesse plus grandes, ce qui annule les gains réalisés en efficacité énergétique ».

Il faut en faire plus, selon lui. « Le gouvernement donne au Québec des ambitions de réductions des émissions de GES et de consommation de produits pétroliers qui sont bien supérieures à ce que nous réalisons sur le terrain. » Le Québec entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 27,5 % d’ici 2030, de 80 % d’ici 2050.

Alors, va-t-on parler d’économie durant cette campagne, des besoins des entreprises, des enjeux du veillissement de la population, des tensions commerciales, des investissements en éducation, en santé, en culture, en environnement, des finances publiques, d’énergie, d’efficacité, de productivité, de compétitivité, de solidarité?