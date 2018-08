Sylvain Audet, expert en tourisme et en développement récréotouristique, a comme mandat de produire une étude sur le futur CannaCentre.

Le bâtiment multifonctionnel de 100 000 pieds carrés se rattache au projet de construction de serres de production de cannabis thérapeutique. Il va y avoir plusieurs éléments, dont le centre de recherche, notre centre de formation, un hôtel, un restaurant, une clinique médicale et un musée sur le cannabis , explique le porte-parole du projet pour MYM, Daniel Nadeau.

Le travail [de Sylvain Audet] est de faire en sorte de trouver le meilleur concept pour la synergie de chacun de ces éléments par rapport aux clientèles qui pourraient venir éventuellement visiter ce lieu-là , ajoute Daniel Nadeau.