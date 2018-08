« Ça va être vraiment amusant », lance l’organisateur de la rencontre Bolerama, Ian Giles. Des passionnés venant de partout en Amérique du Nord vont se retrouver pour l’amour de leurs caravanes jusqu’à dimanche au parc Red River Exhibition, dans l’ouest de la capitale manitobaine.

Cela fait 30 ans que les caravanes Boler ne sont plus produites, mais sa popularité ne se tarit pas. On estime à environ un millier le nombre de passionnés en Amérique du Nord. Ces petites roulottes en forme d’oeufs sur roues trouvent leur origine dans des lance-pierres et des fosses septiques.

Selon Tom McMahon, qui a fait des recherches et écrit sur l’histoire de la caravane, Ray Olecko, un passionné d’activités extérieures, pensait que sa famille avait besoin de quelque chose de plus durable et confortable pour camper.

À l'époque, au milieu des années 1960, Ray Olecko travaillait dans l'industrie de la fibre de verre, apprenant les possibilités du matériau.

Il avait déjà créé une fronde en résine de fibre de verre unique, qu'il fabriquait dans son sous-sol et qu'il vendait dans des magazines de vente par correspondance et des annonces dans les journaux. Il l'a appelé Boler Manufacturing Co.

Selon Tom McMahon, qui a interviewé les filles Olecko, le nom venait de l’espagnol Bolas, un lance-pierre de chasse d’Espagne.

La fronde dessinée par Ray Olecko en 1963. Photo : http://bolertrailerhistory.ca/

Une fosse septique à l’origine de l’idée

La rondeur de la caravane rappelait également à Ray Olecko un chapeau melon, ce qui l’a sur le fait conforté que le nom était parfait pour la caravane.

L’intérêt de M. Olecko pour la fibre de verre l’a également amené à contribuer à la conception de ce qui est finalement devenu un autre objet emblématique du Manitoba : l’orbit.

Ces poubelles rondes se trouvaient pendant de nombreuses années le long des autoroutes de la province avec des panneaux indiquant aux automobilistes de « compter 10 secondes avant d’arriver à orbit », où ils pouvaient se garer et se débarrasser de leurs déchets.

Mais l’idée des Bolers est venue à Ray Olecko en 1967, juste après avoir créé une fosse septique en fibre de verre pour la société où il travaillait, Structural Glass. Elle avait été conçue de manière à ce que les pièces soient imbriquées ensemble pour l'expédition, puis assemblées par boulons sur place.

Une poubelle orbit prise en 1969. Ces poubelles se trouvaient le long des autoroutes au Manitoba. Photo : University of Manitoba/Winnipeg Tribune Photo Collection

Au cours d’une sortie lors de temps pluvieux, M. Olecko a commencé à repenser la fosse septique avec des roues et une porte.

Selon Tom McMahon, l’homme a passé d'innombrables heures à élaborer la conception et les mesures de la roulotte et à incorporer ses idées pour une table à manger pliante pouvant servir de lit et de canapé convertible en lits superposés pour y faire dormir une famille de quatre personnes.

Peu coûteuse en essence

Il savait que si elle était faite en fibre de verre, la remorque serait légère et peu coûteuse en essence puisqu'elle serait facile à transporter derrière une voiture.

Ray Olecko a apporté ses dessins à un collègue de Structural Glass, Sandor Dusa, et lui a demandé de l'aider à créer un moule pour les remorques d’environ 4 mètres, équipées d'un comptoir, d'un réfrigérateur, d'une cuisinière et d'un placard.

Ils ont ensuite décidé d’ouvrir une usine sur l'avenue Higgins, à Winnipeg, et la première Boler est sortie de cette chaîne d’assemblage en 1968. Elle était vendue environ 1500 $.

Au départ, l’entreprise a rencontré beaucoup de résistance de la part des vendeurs qui pensaient que le prix était un peu cher alors que les caravanes en aluminium coûtaient seulement 895 $, selon Tom McMahon.

En réponse, Ray Olecko a simplement attaché la roulotte et l’a tirée sur le stationnement, convaincant rapidement les concessionnaires que la caravane serait attrayante pour les propriétaires de petites voitures, qui sont devenues plus populaires tandis que les prix de l’essence ont explosé. Il a eu raison : la Boler a remporté un succès immédiat.

10 000 caravanes produites

Après seulement un an sur l'avenue Higgins, l’entreprise a déménagé dans un bâtiment plus grand sur l’avenue Dufferin et a amené un autre partenaire, Erwin Krieg, qui avait travaillé avec les deux entrepreneurs à Structural Glass.

La nouvelle usine employait 25 personnes et la production a triplé, produisant plus de 300 caravanes par an.

Dans les années 70, la demande était si forte que Ray Olecko a commencé à ouvrir des franchises ailleurs au Canada et aux États-Unis. En 1971, les ventes des Bolers ont atteint 500 000 $. Et en 1972, 1000 caravanes étaient produites à Winnipeg chaque année, ainsi que dans les autres sites franchisés.

Une Boler peinte selon les couleurs de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Photo : Ian Giles

L’entreprise a cependant fini par être vendue en 1973 à une entreprise de Calgary, Neonex. Ray Olecko a bien continué, pendant quelques années, à vendre des franchises et agir comme consultant auprès des nouveaux propriétaires, mais il fut déçu de l’orientation que prenait l’entreprise quand elle a décidé de faire une version de 5 mètres de la caravane.

Les Bolers ont été produites jusqu’en 1988. Aujourd’hui, personne ne sait vraiment combien de Bolers ont été fabriquées au total, mais Ian Giles estime le nombre à 10 000. De celles-ci, il ne sait pas non plus combien il en reste.

Une Boler se vend aujourd’hui généralement entre 6000 $ et 8000 $.

Ray Olecko, lui, a fini par mourir en 2001 d’un cancer, à l’âge de 71 ans. Mais 17 ans après sa mort, son oeuvre compte toujours de nombreux adeptes.