L’homme, dont on ne peut révéler l’identité pour protéger les victimes, aurait infligé des claques, des coups de poing et des coups de pied à sa fille et ses deux garçons entre 2003 et 2016.

Son deuxième fils a raconté jeudi matin par visioconférence que son père l’aurait agrippé par le cou et chassé de la maison un soir où il aurait refusé de terminer la vaisselle. Mercredi, c’est l’aînée qui a témoigné par visioconférence.

L’homme fait aussi face à des accusations de voie de fait armée et de trafic de stupéfiants pour avoir brisé une cafetière en pyrex sur la tête de sa fille et avoir fumé du cannabis avec elle.

L’accusé nie avoir fait usage de violence à l’endroit de ses enfants. Il affirme que c’est par accident qu’il a brisé une cafetière sur la tête de sa fille et qu’elle n’a pas été blessée. Il affirme avoir toujours agi de façon raisonnable.

Il a tout de même reconnu avoir fait l’objet d’un suivi par la DPJ en 2008 après avoir donné une claque sur la cuisse de son fils. À l’époque, une enseignante aurait alerté les autorités après avoir constaté des traces rouges sur la jambe du garçon à l’école.

Avec les informations d'Amélie Desmarais