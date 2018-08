L'actuel porte-parole de la Société de transport de l'Outaouais (STO) et ancien chef d'antenne de TVA Gatineau-Ottawa se présentera comme candidat dans la circonscription de Papineau.

M. Lacombe est bien connu dans la région. En plus de ses fonctions à la STO et à TVA, il a présidé la section régionale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et travaillé comme reporter à ICI Ottawa-Gatineau.

L'ancien journaliste tentera de déloger le député libéral sortant de Papineau, Alexandre Iracà, élu pour la première fois lors des élections générales de 2012.

M. Lacombe fait face à un défi de taille. Aux dernières élections provinciales en 2014, le candidat de la CAQ dans la circonscription de Papineau, René Langelier, avait récolté seulement 16,10 % des voix, derrière M. Iracà (50,35 %) et Jean-François Primeau du Parti québécois (24,65 %).

Par ailleurs, Radio-Canada a appris que le chef caquiste François Legault sera en Outaouais dimanche pour la tenue d'un point de presse, où il annoncera avoir désormais des candidats dans les cinq circonscriptions de l'Outaouais.

Radio-Canada a également appris que c'est une femme qui sera candidate pour la CAQ dans la circonscription de Pontiac, la seule, avec Papineau, où le parti n'avait pas encore annoncé de candidat.

L'ancien maire de La Pêche, Robert Bussière, défendra les couleurs du parti dans Gatineau. Rachel Bourdon et Mathieu Lévesque se présentent respectivement dans Hull et Chapleau.

La campagne électorale provinciale sera déclenchée jeudi prochain. Le scrutin aura lieu le 1er octobre.