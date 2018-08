Un texte de Camille Laventure

L’Explorateur Parc Parcours

Cette application de la Sépaq est un guide de poche pour les parcs nationaux du Québec. Pour chacun des parcs, l’appli vous présente les différents parcours, leur longueur, leur durée et leur niveau, ainsi qu’une carte interactive.

Les cartes sont le joyau de l’appli. Pendant votre randonnée, repérez les panneaux indiquant un chiffre et la mention « Explorateur Parc Parcours ». Lorsque vous cliquez sur ce chiffre dans l’application, cette dernière vous donne de l’information supplémentaire sur cet endroit, comme des faits historiques.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : une fois que vous avez téléchargé le guide pour un parc, non

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Appli similaire : Parcs Canada (iOS et Android, appli offerte en français)

Parcs Canada : initiation au camping

Puisqu’il s’agit de l’application de Parcs Canada, celle-ci offre de l’information sur les parcs nationaux présents au Québec, mais aussi partout au pays.

L’appli est divisée en quatre sections : « Les rudiments », où vous trouverez d’innombrables conseils, trucs et astuces de camping, « Liste de vérification », qui vous permet de créer une liste à cocher d’items à apporter lors de votre expédition (à partir d’une banque d’items intégrée dans l’application), « Recettes et repas », qui vous propose des recettes simples à faire en plein air, et « Trouver un parc », où se trouve une carte regroupant les parcs et des détails sur chacun.

Prix : gratuit

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : non

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Go Camping Québec

En plus de permettre aux utilisateurs de faire la recherche de campings et d’en savoir plus sur chaque site, Go Camping Québec offre des bons de réduction auprès de ces campings dans sa version payante. L’appli offre au minimum un rabais de 5 $ pour chacune des 200 adresses qu’elle contient, et plusieurs terrains offrent jusqu’à 3 autres bons de réduction.

Prix : gratuit, 9,99 $ si vous désirez utiliser les bons de réduction

Langue : appli offerte en français

Connexion Internet nécessaire : oui

Systèmes d’exploitation : iOS et Android

Appli similaire : Campings du Québec (iOS, appli offerte en français)

