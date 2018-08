L’album d’Aretha Franklin 30 Greatest Hits a même pris la première place, occupée jusqu’à présent par la très populaire Nicki Minaj. La rappeuse vient de sortir son nouvel opus, Queen.

Respect, succès culte d’Aretha Franklin, a pour sa part atteint la deuxième place dans le classement des chansons.

D’autres titres (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Think, Chain of Fools et I Say A Little Prayer figurent en ce moment dans le palmarès des 40 chansons les plus populaires.

Les classements des achats en ligne sur iTunes sont mis à jour plusieurs fois par jour.

Aretha Franklin est morte jeudi à l’âge de 76 ans d’un cancer du pancréas. Elle s’était battue contre des problèmes de santé durant plusieurs années tout en continuant à se produire sur scène jusqu’en 2017.