Le public ne pourra pas assister aux funérailles régimentaires de Sara Burns et Robb Costello. Il est toutefois invité à rendre hommage aux deux policiers morts en service et à leur famille jeudi, à la Salle de bal du Palais des congrès de Fredericton, où les cercueils sont exposés.

Déjà à 14 h, près de 200 personnes faisaient la queue pour offrir leurs condoléances aux familles des victimes et les gens continuaient d’arriver en grand nombre.

Certains sont même revenus de vacances pour pouvoir vivre ce moment auprès de leurs proches. C’est le cas de Kathy Edwards, une employée de la municipalité de Fredericton, qui collabore souvent avec les policiers dans le cadre de son travail. Selon elle, les employés de la municipalité sont comme une grande famille .

J’étais en vacances au Québec et j’ai dit “je dois retourner chez moi, être avec ma famille, dans la ville de Fredericton. Mon coeur est brisé, je veux faire ce que je peux pour aider ma famille”. Kathy Edwards

Kathy Edwards, employée de la municipalité de Fredericton Photo : Radio-Canada/Nicolas Pelletier

Les citoyens qui désirent offrir leurs condoléances aux familles peuvent se rendre au Palais des congrès de Fredericton de 14 h à 16 h ou de 18 h à 21 h.

Pour l'amour de leur métier

Selon l'avis de décès de Sara Burns, la femme de 43 ans avait réalisé son rêve de devenir policière depuis 3 ans, après être restée à la maison auprès de ses fils durant 14 ans. Sur le site de la maison funéraire McAdam's Funeral Home and Crematorium, on peut lire il n’y avait pas une journée où on ne l’entendait pas dire “j’aime mon travail” .

Quant à l'avis de décès de Robb Costello, on peut lire sur le site de la maison funéraire Bishop’s qu’il est décédé en faisant ce qu’il aimait.

Avec les informations de Nicolas Pelletier et Michel Corriveau