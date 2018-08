Un texte de Laurence Gallant

La création de ces pôles régionaux d'innovation, partout au Québec, ont pour but de favoriser l'entrepreneuriat et la créativité, en plus de stimuler la collaboration entre les acteurs socioéconomiques de chaque région.

.Le ministre délégué aux Petites et Moyennes entreprises et au Développement économique régional, Stéphane Billlette, en a fait l'annonce jeudi en compagnie du ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour.

Développement économique La Pocatière aura désormais accès à une enveloppe de 400 000 dollars par année, ce qui lui permettra notamment d'engager deux conseillers qui pourront se promener un peu partout dans la région

On va s'affairer dans les prochaines semaines à mettre ce comité-là en place et à procéder à l'embauche de deux ressources qui vont être des conseillers en innovation qui vont parcourir le territoire pour stimuler le maillage entre les besoins des entreprises privées et les réponses qui peuvent être apportées par les centres d'expertise. Et aussi favoriser les échanges, la collaboration entre les entreprises , explique le directeur de Développement économique La Pocatière, Joël Bourque.

Samuel C. Fortin dans son laboratoire au Centre d'appui à l'innovation par la recherche de l'UQAR Photo : Radio-Canada

Le directeur estime que cette nomination tombait sous le sens, comme Développement économique La Pocatière agissait déjà à titre de mandataire pour le Réseau des villes innovantes de l'Est-du-Québec.

Cette alliance régionale a ainsi proposé ce printemps, dans le cadre de l’appel de projets du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, d’offrir à Développement économique La Pocatière la structure administrative nécessaire à la mise en place d’un pôle d’innovation bas-laurentien.

Le gouvernement du Québec souhaite injecter plus de 32 millions de dollars pour l’implantation de 18 pôles régionaux d'innovation et d'un réseau national d'ici 2022.