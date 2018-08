Questionnée à ce sujet, la ministre de l'Éducation Lisa Thompson indique avoir confiance que les enseignants respecteront la consigne de son gouvernement, qui demandent un retour au programme d'éducation sexuelle précédent, mis sur pied en 1998.

Mais voilà que la Fédération des enseignants du secondaire de l'Ontario (FEESO) joint sa voix à celle de la Fédération des enseignants de l'élémentaire (FEEO) pour dénoncer le retour en arrière. Les deux syndicats, qui représentent ensemble près de 150 000 membres, ont dit qu'il défendraient les enseignants qui décident d'aborder des sujets qui ne sont pas dans le programme d'éducation sexuelle de 1998.

Le président de la FEESO, Harvey Bischof, affirme que la décision du gouvernement Ford de retourner à ce programme est une idée arrièrée, dangereuse et divisive .

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario compte défendre vigoureusement tout éducateur qui choisit d'enseigner le programme d'éducation modernisé, contre la directive du ministère. Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Position plus nuancée à l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO).

Le président du syndicat, Rémi Sabourin, ne va pas aussi loin que ses collègues anglophones et attend de voir le déroulement de la rentrée en septembre pour se prononcer. Il ajoute toutefois que les conseils scolaires n'ont pas encore donné de consignes à leur personnel.

M. Sabourin aimerait bien que ses membres continuent d'enseigner le programme mis à jour par les libéraux et implanté en 2015, un document rédigé selon lui avec la participation des enseignants, de parents et des syndicats.

C'est désolant que le gouvernement Ford retourne en arrière. C'est beaucoup plus que de l'éducation sexuelle, c'est une question de santé. Rémi Sabourin, président de l'Association des enseignants et des enseignantes franco-ontariens

La position des syndicats anglophones fait réagir Tanya Granic Allen, la présidente du groupe Parents as First Educators, qui s'oppose au programme révisé implanté en 2015.