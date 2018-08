« Ce qui m’impressionne le plus depuis le début du camp d’entraînement, c’est la cohésion. Les gars ont du plaisir à jouer ensemble », a expliqué l'entraîneur-chef Glen Constantin en conférence de presse, jeudi.

Selon lui, l’édition 2018 du Rouge et Or mise sur « un bon mélange de recrues et de vétérans de quatrième et cinquième année ».

Le retour du receveur Étienne Moisan, un choix de sixième tour des Alouettes de Montréal au dernier repêchage de la Ligue canadienne de football, et du porteur de ballon Chris Amoah, qui a participé au camp des Eskimos d’Edmonton, donne notamment à l’attaque du Rouge et Or une profondeur quasi inespérée.

« Mais la pièce maîtresse, c’est vraiment un quart-arrière de cinquième année », affirme l’entraîneur-chef à propos de Hugo Richard.

La défense du Rouge et Or est loin d’être en reste, comptant notamment sur les vétérans Mathieu Betts et Adam Auclair, respectivement joueur de ligne de l’année et joueur défensif de l’année au Canada, la saison dernière.

Ces derniers auront un bon premier test, samedi, l’attaque de Guelph étant menée par l’un des meilleurs quarts-arrière au pays en Theodore Landers.

Les Gryphons veulent progresser

Détenteurs d’une fiche de cinq victoires et trois défaites la saison dernière en Ontario, les Gryphons ont vu leur aventure en éliminatoires se terminer abruptement par une défaite de 66-12 contre les Mustangs de Western.

Ces mêmes Mustangs ont vaincu le Rouge et Or en finale de la Coupe Vanier, quelques semaines plus tard.

« C’est une équipe de premier tiers en Ontario. Ils veulent beaucoup et poussent pour le progrès du football universitaire. Ça fait longtemps qu’ils voulaient venir jouer ici », a relaté Glen Constantin.

Fidèle à son habitude, le pilote lavallois a l’intention d’utiliser ses joueurs partants en première demie avant de laisser les plus jeunes faire leur preuve sur le terrain du Stade Telus.

Constantin retrouvera par ailleurs le long des lignes de côté l’ancien centre étoile du Rouge et Or Jean-François Joncas. Après 11 ans à la barre des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville, Joncas est devenu coordonnateur offensif à Guelph la saison dernière.

Contrairement aux années passées, les deux formations ne tiendront pas d’entraînement commun vendredi.