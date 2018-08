Le député péquiste de Bonaventure sera absent plus de la moitié de la campagne électorale pour subir des traitements.

Selon ses médecins, ses chances de guérison sont excellentes, de sorte que le député sortant maintient sa candidature pour le scrutin du premier octobre.

Pierre Moreau souligne qu'il est de tout cœur avec Sylvain Roy et qu'il lui souhaite un prompt rétablissement et de garder un bon moral.