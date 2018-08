Un texte de Nafi Alibert

Quatre caméras sont déjà perchées à proximité d’artères bruyantes à Edmonton. Quatre panneaux numériques, eux aussi capables d’enregistrer l’intensité du bruit, seront installés la semaine prochaine le long d’autres axes de circulation.

Ces capteurs sonores enregistreront l’intensité des vrombissements des véhicules motorisés pendant les quatre prochains mois.

Dans la rue, le niveau de bruit « dépasse parfois l’entendement », remarque le conseiller municipal Scott McKeen.

Certaines personnes modifient leurs voitures, leurs camions ou leurs motos pour les rendre très bruyants et s’amuser à les faire rugir en roulant. Scott McKeen, conseiller municipal

Les caméras permettront de photographier les véhicules qui émettent un volume dépassant les 85 décibels. Les écrans indiqueront à tous les conducteurs le niveau sonore de leurs bolides.

Mais aucune amende ne sera envoyée aux éventuels contrevenants. La démarche vise, dans un premier temps, à collecter des données.

Silence, ça roule

En avril, les conseillers municipaux d’Edmonton ont décidé d’élargir la portée de ce programme pilote. Ils souhaitent étudier la possibilité d’utiliser ces radars antibruit pour verbaliser les conducteurs trop bruyants.

« J’aime l’idée », valide Dave Mark qui travaille dans une librairie située sur l’avenue Whyte. Le bruit des véhicules « est désagréable et frustrant », dit-il.

Un peu plus loin sur la même avenue, la commerçante Cailyn Shaw est elle aussi exaspérée par la pollution sonore. Elle affirme que l’alarme de son magasin s’est déclenchée plus d’une fois à cause des vrombissements de motards qui circulaient sans silencieux.

Cailyn Shaw trouve l'avenue Whyte particulièrement bruyante l'été. À cette saison, le niveau sonore de la circulation augmente, en particulier à cause des motards qui sont plus nombreux sur les routes. Photo : CBC/Nathan Gross

Ce genre de bruit fait tellement de vibrations que l’alarme se met à retentir, comme si quelqu’un essayer de casser la vitrine, explique-t-elle.

« C’est injuste de laisser les commerçants et les résidents seuls face à ce problème de bruit », revendique Scott McKeen.

Comme d’autres conseillers municipaux, il appuie l’idée de transformer ces capteurs sonores en radars automatiques antibruit, et de donner des contraventions aux conducteurs bruyants.

« Nous avons encore du temps avant de prendre une décision », tempère Gord Cebryk, directeur municipal adjoint.

Un rapport sur le projet pilote sera présenté au conseil municipal en novembre. « Nous aurons donc tout l’hiver pour mettre sur pied un programme », se projette M. Cebryk.

Il précise que la Ville devra aussi déterminer si elle peut poursuivre ce projet de radars antibruit toute seule, ou si elle devra travailler avec la province sur ce dossier.

Avec les informations de Natasha Riebe