Il y a maintenant quelques décennies que les productions hollywoodiennes utilisent les plateaux de tournage du Québec pour leurs films. Montréal a vu passer, au fil des ans, de grands noms comme Martin Scorsese, Steven Spielberg et David Fincher.

Et les raisons sont multiples pour expliquer l’attrait qu’exerce la métropole québécoise.

Montréal se démarque des autres villes canadiennes comme Vancouver et Toronto par son patrimoine bâti et sa beauté caméléon. Ses rues peuvent représenter aussi bien New York que Berlin et Londres.

Le taux de change favorable et les crédits d’impôt sont très attrayants pour les producteurs de films.

Mais l’argent n’est pas tout. Les équipes de productions québécoises sont louangées pour leur efficacité et leur ardeur au travail.

Il existe au Québec un sens de l’hospitalité très prisé par les compagnies américaines. La ville s’est donc taillé rapidement une place de choix auprès des producteurs et des directeurs de la photographie.

Christopher Reeve s’amourache de Montréal

En 1986, les rues de Montréal se transforment pour représenter la ville de New York dans la production hollywoodienne de Street Smart. Le film met en vedette Christopher Reeve, mieux connu pour son rôle de Superman, et Morgan Freeman. Ce dernier sera nominé pour un Oscar pour ce rôle.

À l’émission Première Édition du 20 mai 1986, Gilles Payette rencontre l’équipe du film. Le journaliste s’entretient notamment avec Christopher Reeve, qui fait l’éloge de la ville et de son industrie cinématographique.

Le film est tourné avec une saveur locale puisque 95 % de l’équipe et tous les figurants sont montréalais.

L’intérêt de Christopher Reeve pour Montréal est tel qu’il affirme soutenir les Canadiens dans la finale de la Coupe Stanley.

Brian de Palma « met Montréal sur la carte des grands tournages »

Montréal accueille des productions américaines depuis déjà plusieurs années lorsque Brian de Palma débarque avec son équipe pour le tournage de Snake Eyes.

Le Forum de Montréal et le Casino sont réquisitionnés pour l’entièreté de la production.

Le film, mettant en vedette l’acteur Nicolas Cage, devient le plus important tournage à prendre place en sol québécois.

Les besoins du tournage sont impressionnants. Il faut entre 150 à 8 000 figurants par jour et l'équipe est constituée d'entre 125 à 300 techniciens.

Je pense qu’eux ont découvert qu’on avait des gens ici, sur place, des professionnels qui étaient en mesure de livrer la marchandise malgré le fait qu’on a quand même plusieurs productions qui étaient en branle cette année à Montréal. Alain Gagnon, directeur de production

Au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 17 septembre 1997, la journaliste Marie-Christine Trottier plonge dans l’univers de la production de Snake Eyes.

L’expérience de Snake Eyes est un succès, l’équipe terminant le tournage à l’avance en respectant le budget. La nouvelle se propage à Hollywood.

Montréal reçoit, à partir de ce moment, un nombre exponentiel de tournages de films à gros budgets.

Le savoir-faire technique rayonne

En 1999, des manifestations prennent place à Hollywood pour tenter d’empêcher la migration des productions vers l’étranger. Pourtant, cela n'empêche pas la superstar John Travolta de s’installer à Montréal pour le tournage de son film de science-fiction, Battlefield Earth.

Le budget est considérable et le projet est ambitieux.

Il faut recréer dans les studios montréalais un univers extra-terrestre imposant. Mais les producteurs sont confiants et se montrent élogieux du savoir-faire québécois.

Les équipes sont très compétentes. Elles sont rapides, elles travaillent fort. Ce sont tous des passionnés du cinéma. Jonathan Krane, producteur du film Battlefield Earth

Jonathan Krane et John Travolta ne sont pas les seuls à voir le potentiel remarquable de la ville. Le producteur Robert Miller, fils du dramaturge Albert Miller, jette également son dévolu sur Montréal pour le tournage de son film Focus.

Le journaliste Michel Sénécal lève le voile sur le monde du cinéma à Montréal à l’émission Zone libre du 3 septembre 1999.

Montréal compte aujourd'hui plus d’une cinquantaine de studios qui emploient des milliers de personnes. La ville accueille également de nouvelles compagnies de postproduction.

L’avenir de la production cinématographique continue donc de briller de mille feux.