Le financement de deux projets immobiliers, totalisant 7,6 millions de dollars, permettra la création de 61 logements abordables dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de 90 autres dans celui de Rosemont–La Petite-Patrie.

Le tout se fait par le truchement du Fonds d’investissement de Montréal, une société en commandite qui a pour mandat d’améliorer les conditions de vie des ménages montréalais. La Ville de Montréal offrira ainsi une subvention et un prêt sans intérêt aux organismes sans but lucratif Habitations communautaires Olympia et Habitations du trentenaire de la Société d'habitation populaire de l'est de Montréal (SHAPEM), qui géreront ces projets développés par un troisième organisme, Bâtir son quartier.

Le financement à venir d’un troisième projet, celui-là dans l’arrondissement de Lachine, portera à plus de 17 millions de dollars le total de l’investissement de la Ville à ce chapitre, et à 307 le nombre de nouveaux logements abordables, a précisé la Ville.

D'autres annonces en vue

L’administration Plante considère ce financement comme un projetpilote en vue de l’élaboration de son programme de logement abordable.

« Notre administration souhaite explorer de nouvelles avenues pour répondre aux besoins de la population », a déclaré la mairesse Valérie Plante, en disant souhaiter « faire de Montréal un milieu de vie solidaire ».

L'annonce de jeudi s’inscrit dans la stratégie annoncée de l’administration Plante visant à développer dès un premier mandat 6000 logements abordables et autant de logements sociaux.

Au printemps dernier, le gouvernement provincial a transféré à la Ville les responsabilités et les budgets relatifs au développement de l'habitation sur son territoire, résultat de l’adoption il y a près d'un an de la loi conférant à Montréal le statut de métropole du Québec.

La mairesse Plante attendait la conclusion de cet accord pour lancer le développement de nouveaux logements sociaux et abordables.