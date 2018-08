« Je dirais que ça s’est bien passé », commence, un peu soulagé, l’artiste originaire du Luxembourg. « Le public a embarqué, il y a eu de très bonnes réactions, poursuit-il. Je pense que les gens ont pu découvrir que le Manitoba a toujours des artistes qui peuvent présenter quelque chose d’unique. »

Sans regret, sans remords, Dis-moi si tu m’aimes et Jazz Inuit ont été les chansons jouées par Alpha Toshineza. Une certaine prise de risque de l’artiste, car ce sont des chansons qu’il « ne joue pas souvent dans [son] répertoire ».

La réponse samedi

Le rappeur manitobain saura samedi s’il accède à la finale du festival. « Il y a 24 demi-finalistes, soit six par soirée. Au bout de la quatrième demi-finale qui a lieu samedi, les résultats seront donnés et quatre candidats seront sélectionnés en finale », explique-t-il.

Une victoire au festival accélérerait sans conteste la carrière d’Alpha Toshineza. « Gagner à Granby, ça peut transformer et déterminer une carrière », confie-t-il.

Pour beaucoup d’artistes, on est tous en transition. Alpha Toshineza, musicien

Il ne cache pas que, comme tous les artistes présents au festival, son ambition en étant au Festival international de la chanson de Granby est de pouvoir aller le plus loin possible ensuite dans sa carrière professionnelle.

« C’est ce que je suis en train de regarder. Dans les jours et prochaines semaines qui viennent, est-ce qu’il y a des décisions qui doivent être prises par rapport à ma carrière? C’est un moment clé », affirme-t-il.

Repartir avec l’inspiration

Quel que soit son résultat final, Alpha Toshineza déclare qu’il retiendra de cette aventure « énormément d’inspiration ». « On est tous des artistes qui cherchent à trouver leur place dans l’industrie de la musique. On cherche des réponses ensemble et on s’inspire, on s’encourage. Il y a beaucoup de motivation », insiste le Manitobain.

Il y a aussi des artistes venus d’Europe en formation. Là aussi, il y a des échanges qui se font sur le plan artistique, mais aussi sur le plan humain. Ce qu’on vit là, c’est une aventure. Alpha Toshineza, musicien

La finale du festival aura lieu le 22 août.