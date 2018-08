Un texte de Brigitte Marcoux

Le virage entrepris par la papetière se poursuit. Produits Kruger annonce qu'elle implantera une nouvelle usine pour fabriquer un autre papier de spécialité. Rappelons qu'au cours de la dernière année, la compagnie a également confirmé qu'elle se lançait dans la fabrication de papiers destinés à l'industrie de l'emballage alimentaire.

Cette nouvelle filiale permettra de créer 180 emplois en Estrie. Dans un communiqué provenant du bureau du cabinet de la vice-première ministre Dominique Anglade on apprend que le gouvernement québécois injecte 105 millions de dollars sous forme de prêt. Le projet global est évalué à 575 millions de dollars.