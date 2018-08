Le stratagème était diaboliquement efficace : pendant les premières secondes apparaît une icône similaire à celle permettant de monter et de baisser le son sur les ordinateurs et téléphones intelligents. Puis surgit le visage effrayant d’une nonne en train de hurler avant de faire place au titre du film The Nun et à sa date de sortie (le 7 septembre).

La publicité, qui était diffusée automatiquement avant les vidéos, est loin d’avoir plu à tout le monde, si l’on en croit les réactions sur Twitter. Un message publié dimanche, mettant en garde les utilisateurs de YouTube, a été retweeté plus de 150 000 fois à ce jour.

Alertée, l’équipe de YouTube a réagi. « La publicité viole notre politique concernant le contenu choquant et n’est désormais plus diffusée sous forme de publicité », pouvait-on lire sur le compte Twitter de la plateforme lundi.

En attendant, comme le souligne le site The Verge, les producteurs de The Nun, cinquième film de la série The Conjuring, se frottent les mains. Ils ne pouvaient rêver à une meilleure campagne virale pour leur film.