Un texte de Louis Gagné

Un ou plusieurs individus auraient sectionné des câbles de fibre optique vers 23 h près du cimetière Saint-Charles, dans l’arrondissement Les Rivières.

La coupure des câbles a entraîné une interruption des services de téléphonie par câble, d'accès Internet et de télédistribution au centre-ville de Québec et dans les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg.

Vidéotron affirme que ses équipes sont à pied d’œuvre afin rétablir les services dans les meilleurs délais.

« Les services devraient être rétablis progressivement au cours de la journée. La remise en fonction du service de téléphonie par câble est notre priorité », indique Alexandra Graveline, conseillère en relations publiques pour les affaires corporatives chez Vidéotron.

Commerçants touchés

Le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) 3e Avenue-Limoilou, Sébastien Chamberland, affirme que la situation est problématique pour ses membres ayant un abonnement chez Vidéotron.

Il explique que les commerçants ne peuvent effectuer que des transactions en argent comptant, le système de paiement par débit Interac étant rendu inopérant.

« C’est compliqué. Il y en a qui ne peuvent pas placer de commandes, recevoir des appels. Ça ne se passe pas bien ce matin à Limoilou », déplore M. Chamberland.