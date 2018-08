« Je suis profondément attristée d'apprendre le décès d’Aretha Franklin. C'était une artiste incroyable qui m'a influencée ainsi que des millions de gens. La reine de la soul et la chanteuse la plus inspirante de notre époque », a indiqué Céline Dion sur son compte Facebook après la mort de la chanteuse américaine.



Pour la chanteuse québécoise, « il n'y aura jamais personne comme elle ». « J'ai eu le privilège de chanter avec Aretha. Assurément un des grands moments de ma carrière. Mes pensées et mes condoléances à sa famille et à ses proches », a-t-elle également souligné.

Barack et Michelle Obama ont réagi par voie de communiqué. « Les États-Unis n’ont pas de famille royale. Mais nous avons la chance d’avoir quelque chose de plus durable. Née à Memphis et élevée à Détroit, Aretha Franklin a grandi en chantant du gospel dans la congrégation de son père. Depuis plus de 60 ans, c’était un honneur de l’écouter chaque fois qu’elle chantait. Avec ses chansons et sa musique, Aretha définissait un peu plus l’Amérique. À travers sa voix, nous sentions toutes les couleurs de notre histoire, notre pouvoir et notre douleur, nos moments de noirceur et de lumière, notre besoin de nous racheter et de gagner le respect. Elle nous a aidés à être connectés, a avoir de l’espoir et à être plus humains. Et parfois, elle nous a aidés à tout oublier et à juste danser.

Aretha est peut-être dans un autre monde, mais le cadeau qu’elle nous laisse va toujours nous inspirer. Que la reine de la soul repose en paix. Michelle et moi envoyons nos prières et nos chaleureuses sympathies à sa famille et toutes les personnes qui ont été touchées par ses chansons. »

Aretha Franklin au lutrin, aux côté du président Obama et de sa femme Photo : La Presse canadienne/Charles Dharapak

« Prenons tous un moment pour remercier Aretha Franklin, la reine de la soul, qui nous a inspirés pendant tant d’années. Elle nous manquera, mais les souvenirs d'une immense musicienne et d’un être humain exceptionnel vivront éternellement en nous. Avec amour », a publié Paul McCartney.

Let's all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 16 août 2018

« La reine de la soul, Aretha Franklin, est morte. Elle était une femme formidable, avec un don de Dieu merveilleux : sa voix. Elle nous manquera », a indiqué le président des États-Unis, Donald Trump.

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 août 2018

« Je pleure la perte aujourd’hui d'Aretha Franklin, qui partageait son esprit et son talent avec le monde entier. Elle mérite non seulement notre RESPECT, mais aussi notre gratitude éternelle pour avoir ouvert nos yeux, nos oreilles et nos cœurs. Repose en paix mon amie », a réagi Hillary Clinton.

Mourning the loss today of @ArethaFranklin who shared her spirit and talent with the world. She deserves not only our RESPECT but also our lasting gratitude for opening our eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 août 2018

Ava DuVernay, réalisatrice du film sur Matin Luther King Selma, a remercié la reine de la soul en publiant les paroles de l'un des plus grands succès d'Aretha Franklin, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

"Looking out on the morning rain

I used to feel so uninspired

And when I knew

I had to face another day

Lord, it made me feel so tired

Before the day I met you

Life was so unkind

But you’re the key to

My peace of mind.”

Her voice/swagger was peerless.

Her voice/swagger was peerless.

Thank you, #ArethaFranklin pic.twitter.com/5gp0OP10Jf — Ava DuVernay (@ava) 16 août 2018

« La plus grande voix de la musique populaire américaine s’est éteinte. Notre bienaimée Aretha Franklin est partie. Pour moi, elle était un phare musical, chacune de ses notes me guidant et m’inspirant. Je l’aimais et je l’aimerai toujours. Adieu, reine de la soul », a écrit la chanteuse Bette Midler.

The greatest voice in American popular music has been stilled. Our beloved #ArethaFranklin has gone. For me, she was a musical lighthouse, guiding and inspiring with every note. I loved her so and love her still. Goodbye, Queen of Soul. — Bette Midler (@BetteMidler) August 16, 2018

Missy Elliott a publié une vidéo sur Twitter accompagnée de ce message : « Repose en paix Aretha Franklin. Je t’imagine chanter au paradis et faire bouger les gens avec ta musique. Rock Steady était le titre préféré de ma tante. Tu seras toujours la reine de la soul que tu as été bien avant que plusieurs d'entre nous ne soient nés. Merci de nous avoir donné tant de chansons légendaires. »

Rest easy #ARETHAFRANKLIN I imagine u in heaven performing & still making people souls move🙌🏾 this was my aunt favorite record #RockSteady you will always be the Queen of Soul you been that before many of us were born! Thank you for giving us LEGENDARY TIMELESS music 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/bEueBCLGJ9 — Missy Elliott (@MissyElliott) 16 août 2018

« Elle manquera au monde entier, mais elle nous laisse un héritage remarquable. La reine est morte. Vive la reine. #RIPArethaFranklin » - Elton John.

L'artiste britannique a ajouté : « Elle chantait et jouait de la musique merveilleusement bien, elle nous a fait pleurer. La plus grande artiste soul au monde. J’ai adoré cette artiste et son talent. Que Dieu la bénisse. Mes condoléances à sa famille et ses amis. Nous partagions la même date d’anniversaire et ça voulait dire beaucoup pour moi. »

The whole world will miss her but will always rejoice in her remarkable legacy. The Queen is dead. Long live the Queen. #RIPArethaFranklin



Elton xx — Elton John (@eltonofficial) August 16, 2018



Elton xx — Elton John (@eltonofficial) August 16, 2018 Fin du graphique (passez au début)

« Salut à la reine. La plus grande chanteuse que j'ai connue », a écrit le chanteur John Legend.

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha — John Legend (@johnlegend) 16 août 2018

« Nous t’aimerons toujours. Salut à la reine », a écrit le révérend Jesse Jackson.

Début du graphique (passez à la fin) https://t.co/LgBOr5vgkA: #RestInPower...#RestInPeace...#ArethaFranklin...



We will always love you.



All hail to the Queen! pic.twitter.com/QzfIQIs4og — Rev Jesse Jackson Sr (@RevJJackson) August 16, 2018 Fin du graphique (passez au début)

« Elle s'est battue jusqu'à la fin. Elle n'avait jamais cessé de servir, de veiller sur les autres, de partager. Nous la remercions tellement. Elle nous manque déjà énormément », a-t-il également déclaré sur la chaîne WDIV en quittant jeudi matin le domicile de l'artiste, où elle venait de s'éteindre.