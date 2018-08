« J'ai dit à plusieurs reprises que la politique identitaire est réductrice, source de division et destructrice de notre cohésion sociale », écrit le député de Beauce, au lendemain d’une déclaration de M. Scheer qui a été interprétée comme un désaveu à son endroit.

« Je fais LE CONTRAIRE en me concentrant sur des solutions politiques qui concernent TOUS les Canadiens. Et je continuerai à le faire », assure M. Bernier dans ses tweets, publiés dans les deux langues officielles.

Cette nouvelle passe d’armes entre les deux rivaux de la course à la direction du Parti conservateur, que M. Scheer a remportée de justesse, trouve sa source dans des tweets que M. Bernier a publiés lundi.

Il y dénonçait le « multiculturalisme extrême et le culte de la diversité » prônés par le premier ministre Justin Trudeau. « Plus de diversité ne nous rendra pas plus forts, cela détruira notre pays », a-t-il ajouté, après avoir dénoncé une dangereuse « balkanisation culturelle ».

Dans une déclaration publiée mercredi soir, après deux jours de silence, Andrew Scheer a rappelé d’entrée de jeu que M. Bernier « n’a pas de rôle officiel au sein du caucus » et « ne parle pas au nom du Parti conservateur.

« Personnellement, je ne suis pas d’accord avec les politiciens de gauche et de droite qui ont recours à la politique pour diviser les Canadiens », a immédiatement ajouté le chef conservateur. « Je ne ferai pas ce genre de politique. »

Dans la version anglaise de sa déclaration, M. Scheer utilise toutefois le terme « politique identitaire », ce qui a visiblement fait bondir M. Bernier.

« Faire de la politique identitaire signifie cibler des groupes spécifiques sur la base de leur origine ethnique, religion, langue, sexualité ou autres caractéristiques, au lieu de leur parler en tant que Canadiens intéressés au bien-être de la société entière. »

« La politique identitaire est devenue omniprésente et est pratiquée par tous les partis qui tentent ainsi d'acheter des votes », ajoute le député de Beauce, qui inclut visiblement sa propre formation dans le lot.

« Le débat politique a dégénéré en un conflit entre différentes façons de racoler des groupes spécifiques au lieu de faire appel à nos intérêts communs », écrit encore Maxime Bernier, avant d’assurer qu’il fait « le contraire ».

Commentant la dispute, le premier ministre Trudeau a soutenu jeudi que le Parti conservateur « n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Stephen Harper », alors que les libéraux continue « de croire que la diversité peut faire la force » du Canada.

« Malheureusement, les conservateurs savent que, oui, il y a des avantages électoraux à diviser les gens. Mais on a aussi vu que quand on divise les gens, ça devient plus difficile non seulement de gouverner le pays, mais de bien trouver des solutions pour qu’on ait une société plus forte, plus réussie, plus résiliente », a-t-il dit.

En juin dernier, M. Bernier a été exclu du cabinet fantôme de son parti après avoir soutenu que M. Scheer avait été élu grâce à l'aide de « faux conservateurs », devenus membres dans le seul but de s'assurer que la politique de gestion de l'offre en vigueur pour certains produits agricoles soit maintenue.

M. Bernier défendait - et défend toujours - l'idée d'y mettre fin, contrairement à M. Scheer, qui a finalement remporté la course à la direction au 13e tour de scrutin, avec 50,95 % des voix.