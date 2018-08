Leta Van Graevenitz mélange du lait, du citron, de la poudre bleue colorante et d’autres ingrédients dans un seau.

« J’essaie de ne pas en éclabousser. Il faut que ce soit le plus épais possible pour que ça adhère mieux à l’arbre », explique-t-elle.

La propriéataire Leta Van Graevenitz verse le mélange de lait et de jus de citron dans un seau. Photo : Radio-Canada/Chanss Lagaden

Elle partage son mélange avec plusieurs enfants et voisins. Chacun choisit un arbre et peint une spirale bleue sur son tronc.

« Nous devons hurler, crier et insister. »

Cette démarche vise à stopper la construction d’un pipeline de gaz naturel sur la propriété de Leta Van Graevenitz.

Un membre de sa famille lui a envoyé un lien au sujet d'une « fête de peinture d’arbres » aux États-Unis. Elle a contacté l’artiste de l’évènement, Aviva Rahmani, qui a inventé le concept de la « symphonie des arbres bleus » pour préserver les écosystèmes.

Depuis 2015, cette artiste écologique colore les arbres situés sur les trajets prévus d’expansion de pipelines et les protège à travers le droit d’auteur.

Leta Van Graevenitz espère que ce projet, à présent international, portera ses fruits. Il est de son « devoir » de sauver les arbres et freiner les pipelines, pour les générations qui l’ont précédé et celles qui suivront, selon elle.

Leta Van Graevenitz espère que les arbres peints sur son terrain aideront sa démarche. Photo : Radio-Canada/Chanss Lagaden

Elle espère qu’un avocat s’intéressera à sa situation et mettra à l’épreuve les lois saskatchewanaises.

« Si on veut quelque chose, on doit hurler, crier et insister pour l’obtenir sinon ça n’arrive jamais », dit-elle.

La résidente de la région sud de Saskatoon raconte que peindre les racines, l’écorce et les feuilles « symbolise la continuité entre les écosystèmes de la terre et du ciel. Tout est lié. »