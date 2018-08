En raison des nombreuses contraintes que l’on retrouve dans les alumineries, la conception de ce véhicule a été un véritable tour de force affirme Mecfor. Les variations de température, les champs magnétiques et la poussière ont notamment rendu la tâche difficile à la création de ce véhicule.

Le gouvernement du Québec a investi 520 000 $ dans le projet.

« Dans un contexte international et local où il y a pénurie de main-d’œuvre, où les alumineries tentent de réduire leurs coûts d’opération ou on tente toujours d’augmenter la santé et la sécurité au travail des employés, où on veut demeurer compétitif, ça passe souvent par l’automatisation », a précisé André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.

En plus du transport divers dans un environnement de travail complexe, l'AVG TEAM permettra de transporter des creusets de métal en fusion pouvant atteindre 34 tonnes.

Cet appareil permettra aussi à Rio Tinto de poursuivre ses efforts environnementaux visant à produire l’aluminium le plus vert au monde.