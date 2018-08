Il s'agit d'une première pour les ambulanciers paramédicaux dans la région. Auparavant, seul le Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) possédait ce système d'accès.

Selon la CPO, il était temps que les ambulanciers paramédicaux aient accès à ces boîtes de clés Supra tout comme les pompiers.

Les membres de la coopérative étaient de plus en plus confrontés à des portes barrées lors de leurs interventions, explique Jonathan Simon, vice-président de la CPO.

Jonathan Simon, vice-président de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Souvent, on a accès à la première série de portes, rendue à la deuxième, on se rive le nez à une porte barrée. Souvent, c'est par omission quand les gens appellent l'ambulance ils oublient de donner le code d'accès ou le mentionne pas du tout. [...] On perd du temps , précise M. Simon.

Le manque de temps, c'est notre pire ennemi. Notre plus grand allié, c'est de gagner du temps. Alors, si on peut sauver une étape, on peut sauver plusieurs minutes. Jonathan Simon, vice-président de la CPO

Tous les bâtiments à risque élevé ou très élevé, soit ceux de plus de 4 étages, doivent déjà avoir une boîte à clés Supra pour leur édifice.

Dans une note interne obtenue par Radio-Canada, on apprend toutefois que le SSIG a d'abord refusé de partager ses accès aux boîtes pour des raisons de sécurité.

Selon les ambulanciers paramédicaux, c'est parce que les pompiers craignaient qu'un ambulancier omette de remettre la clé dans la boîte.

Les frais d'installation des nouvelles boîtes seront assumés par la CPO, qui dit ignorer, pour l'instant, le coût de ce projet.

Avec les informations de Guillaume Dumont