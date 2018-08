Malgré le délai dépassé depuis trois jours, certains manifestants ont refusé de quitter leur camp installé depuis près d’un an à Burnaby en face du chantier de Kinder Morgan pour manifester contre l’avancement du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain.

Les agents ont bloqué la rue Shellmont et l'avenue Underhill à Forest Grove Drive. Dans un communiqué, la GRC déclare que la présence de la police dans la région augmentera et qu’elle amènera de l’équipement et du personnel en collaboration avec le Service de police de Burnaby pour commencer à retirer les structures.

La GRC indique également que la zone sera inaccessible au public et aux médias pendant le démantèlement et le nettoyage.

Le 10 août, le juge de la Cour suprême, Geoffrey Gomery, avait accordé à la Ville une injonction ordonnant que toutes les structures de camp, les abris et les véhicules soient retirés de l’extérieur du parc de stockage de Kinder Morgan dans les prochaines 48 heures pour des questions de sécurité.

Initialement tout petit, le camp Cloud a évolué en un bidonville de structures semi-permanentes. Photo : CBC/Jon Hernandez

Au fil des mois, le camp Cloud, initialement tout petit, a évolué en un bidonville de structures semi-permanentes. Depuis son existence, le camp a été le théâtre de centaines d’arrestations.

Une douzaine de manifestants vivent dans le camp, y compris une famille avec un enfant de huit ans.