Véritable art à part entière, le burlesque mêle différents styles qui ne se limitent pas, loin de là, à des corps plus ou moins dévêtus. Danse, chorégraphie, plumes, couleurs, jeux de scène… le burlesque vise avant tout à célébrer le corps de la femme.

« Ce n’est pas vulgaire, c’est toujours fait [avec] respect », explique ainsi Sandra Katz, danseuse, chorégraphe et artiste burlesque.

C’est un art qui est provocateur. Il n’y a pas de tabous. Le corps est un outil pour transmettre. Sandra Katz, danseuse, chorégraphe et artiste burlesque

Plus libre que la danse classique

Par ailleurs, le burlesque ne se résume pas à la nudité. « Il y en a qui peuvent rester habillés de la tête au pied, insiste Sandra Katz. Il n’y a pas de nudité complète comme on peut voir dans les bars. »

Venant elle-même du milieu du ballet classique, Sandra Katz aime « l’ouverture » du burlesque. « Ça m’a appris à penser différemment », dit-elle.

« Si tu compares avec la danse classique où les danseuses vont avoir des problèmes de poids ou autres, c’est bien dur sur l’image, [le burlesque] c’est plus s’accepter, être bien avec soi-même », ajoute la danseuse et chorégraphe.

Les styles de danse et les corps différents aussi s’entremêlent. « Il y a un peu comme de la comédie musicale, mais il y a aussi un style plus classique, un autre plus romantique un peu vieillot avec des plumes. Mais il y a aussi des styles plus pop, plus jeunes, d’autres sont plus danse ou théâtre. »

Le Festival international burlesque de Winnipeg attire des artistes du monde entier. Photo : La Presse canadienne/Michelle Siu

Des cours pour s’essayer

Le festival est aussi l’occasion, pour les curieux, de s’essayer. Des cours sont offerts pendant le week-end et sont ouverts à n’importe qui. Samedi, par exemple, les intéressés pourront apprendre l’art de l’effeuillage. « C’est tout le monde qui peut faire ça!, assure Sandra Katz. Il n’y a pas de poids, d’allure physique, tout est permis. »

Cela se voit aussi sur scène. « Tu peux voir des performeurs qui vont être un peu plus rond, d’autres un peu plus petits, d’autres encore un peu plus minces, poursuit la chorégraphe. Et c’est aussi ouvert aux hommes! Un des danseurs [du festival] est un homme de Saskatchewan. »

Des artistes des quatre coins du monde

Une des choses qu’on remarque lorsqu’on consulte la liste des artistes du festival, c’est qu’ils viennent de partout dans le monde. La tête d’affiche de cette année par exemple, Dinah Might, vient du Royaume-Uni. « Elle a travaillé au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Australie, énumère Sandra Katz. On en a d’autres qui viennent de Minneapolis, New York, Boston, Alberta, Saskatchewan… On a aussi beaucoup de talents du Manitoba. »

Au total, environ une trentaine d’artistes se produiront vendredi, samedi et dimanche au Gas Station Arts Centre. « C’est vraiment pour tout le monde [des adultes]. Il faut juste se souvenir quand on va voir un tel spectacle d’être ouvert d’esprit », conclut-elle.

Selon une entrevue de Christelle Dorn-Thierry