L’athlète de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a récolté trois médailles de bronze et une d’argent aux championnats pan-pacifiques de paranatation à Cairns, en Australie. Elle a aussi fracassé trois records personnels et deux records canadiens.

Pour moi, c’était vraiment surprenant. J’étais là pas vraiment dans [l’esprit] de gagner les médailles. Quand j’ai gagné la première, c’était vraiment une grosse chose pour moi parce que c’était ma première médaille dans une compétition internationale. J’étais vraiment fière de moi-même , explique Danielle Dorris.

La jeune athlète de 15 ans a été renversée d’apprendre qu’elle avait établi de nouveaux records canadiens.

Quand j’ai fini les courses, je n’ai pas vu le temps. Quand je suis sortie de l’eau et je suis allée à mon entraîneur, il m’a dit que c’était un record canadien. J’étais comme : “Quoi?!” Je n’avais pas pensé à ça du tout. C’est une chose qui est juste arrivée , explique-t-elle.

Danielle Dorris en compagnie de son entraîneur Ryan Allen (à droite) et de son père Jean-Pierre Dorris. Photo : Radio-Canada/Stéphan Bénard

Son père, Jean-Pierre Dorris, ne s’attendait pas non plus à une telle récolte de médailles.

On ne s’attendait pas à quatre médailles. On s’attendait qu’elle revienne probablement avec deux, celle au relais parce que c’est la meilleure équipe canadienne, et celle au papillon, mais pas les deux autres , dit-il.

Danielle Dorris était la plus jeune athlète de la délégation canadienne aux Jeux paralympiques de Rio, en 2016. Elle espère se qualifier pour participer à ceux de Tokyo en 2020.

