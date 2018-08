Un texte de Émilie Talbot-Hamon, en collaboration avec Bruno Lelièvre

Des études d'ingénierie ont permis de déterminer qu'un pont doit être reconstruit et que deux autres doivent être réparés. Québec ajoute que 20 000 traverses seront changées.

Ces travaux font partie du plan de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie annoncé en mai 2017. Québec s’était alors engagé à assurer la réfection du rail en trois étapes : d’abord entre Matapédia et Caplan, ensuite entre Caplan et Port-Daniel–Gascons, puis entre Port-Daniel–Gascons et Gaspé. Aucun échéancier n’est prévu pour la réalisation des travaux, mais Philippe Couillard avait mentionné que « plusieurs années » seraient nécessaires avant que le train se rende à Gaspé.

Les élus de la région demandent depuis des mois au gouvernement d'accélérer les travaux sur l'ensemble du rail gaspésien. Le ministre Moreau s'est défendu d'annoncer, à une semaine du déclenchement de la campagne électorale, le début des travaux sur le tronçon entre Caplan et Port-Daniel–Gascons.

Qu’il y ait un contexte électoral ou pas électoral, le gouvernement est toujours aux affaires, et on ne se privera pas de faire ces annonces et d’aller de l’avant si ça peut être pour le bénéfice des communautés. Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Par ailleurs, monsieur Moreau a aussi annoncé une aide financière de 12,5millions de dollars à la Société de chemin de fer de la Gaspésie. L'argent servira à l'exploitation et à l'entretien du réseau pour les cinq prochaines années.