La baignade à cette plage a été interdite pendant huit jours, depuis le début du mois d’août, dont sept parce que des échantillonnages y avaient décelé un niveau trop élevé d’entérocoques, des bactéries qui peuvent causer différentes maladies.

Malgré tout, le ministre Bourque s’y est fait photographier nageant sur le dos, un jet d’eau sortant de la bouche.

Aux grands maux les grands moyens : Benoît Bourque a tenu à montrer qu'il avait entièrement confiance en la bonne qualité de l'eau de la plage Parlee. Photo : Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick

« Ça envoie un drôle de message qu’un ministre de la Santé dise que c’est pas dangereux », a affirmé Martine Chatelain d’Eau secours, en entrevue à l'émission Le Réveil du Nouveau-Brunswick de Radio-Canada.

Incohérence

Elle souligne l’incohérence de la position du ministre. Les jours où la baignade à la plage Parlee est déconseillée, des affiches préviennent la population que tout contact avec l’eau peut causer des maladies.

Or le ministre a affirmé cette semaine que la plupart du temps, l’eau à la plage Parlee est d’excellente qualité. Même les jours où l’eau est jugée impropre à la baignade, il arrive que ce soit à cause des résultats d’échantillons dans un secteur bien précis de la baie de Shediac, selon lui.

Mais selon Martine Chatelain, il ne faut pas relativiser lorsqu’on parle de contamination de l’eau.

Il faut comprendre que des coliformes fécaux là, vous vous baignez dans du caca. Martine Chatelain, porte-parole d'Eau secours

« Souvent, on ne veut pas faire paniquer les gens, on ne veut pas que le touriste s’en aille et je le comprends, mais je pense que c’est un drôle de message de la part d’un ministre de la santé », dit-elle.

S'attaquer au problème à la source

Pour sauvegarder la réputation de la plage Parlee, l’une des plus belles du Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial devrait plutôt s’attaquer à la source de la contamination, suggère-t-elle.

« Nous ce qu’on dit à Eau secours, c’est que s’il y a des coliformes fécaux, c’est qu’il y a une contamination quelque part, soit par des fosses septiques, soit par des égouts qui fonctionnent mal, et c’est là qu’il faut adresser le problème. »

Le nombre de touristes à la plage Parlee a chuté de 26 %, de 2016 et 2017, dans la foulée de révélations selon lesquelles la qualité de l’eau y avait souvent été surestimée au fil des années.

Le gouvernement provincial a depuis adopté un système d’avis publics concernant la qualité de l’eau aux principales plages de la province. Les avis se fondent sur des normes fédérales en matière de qualité des eaux de baignade plutôt que les normes provinciales moins rigoureuses en vigueur précédemment.