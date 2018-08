Le carcajou du Zoo sauvage de Saint-Félicien était disparu depuis plus de trois mois. Il a été retrouvé à 7 h, jeudi, dans un boisé à proximité du site. Tout porte à croire qu'il serait resté dans un périmètre de 10 kilomètres entre La Doré et Saint-Félicien.

Après trois mois de cavale, l'animal maintenant connu à travers le Québec pour son évasion retournera dans son habitat.

Je peux vous dire qu’on est terriblement heureux! Lauraine Gagnon, directrice générale du Zoo sauvage de Saint-Félicien

Selon Lauraine Gagnon, la bête était un peu amaigrie, mais reprendra rapidement le poids perdu.

Il s'agit d'un soulagement pour toute l'équipe du Zoo sauvage de Saint-Félicien.

« On ne perdait pas espoir. On avait différentes cages installées un peu partout et déplacées à différents moments. Les appâts étaient changés chaque jour », ajoute Lauraine Gagnon.

Dans les derniers jours, un employé avait aperçu des traces de carcajou à proximité du zoo. Une cage a donc été déplacée dans ce secteur, ce qui a permis de capturer l'animal.

Pendant les derniers mois, les citoyens ont été nombreux à déclarer avoir aperçu l'animal. Selon Lauraine Gagnon, des gens d'un peu partout au Québec avaient signalé sa présence.