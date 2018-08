Albert Millaire obtient son premier grand rôle à la télévision de Radio-Canada en 1966. Il incarne le héros de la série historique D’Iberville. Il s’agit à l’époque d’une ambitieuse production télévisuelle à laquelle collaborent les télévisions de France, de Belgique et de Suisse.

En juin 1966, le magazine Aujourd’hui se déplace sur le plateau de cette série d’envergure. Dans cet extrait de l’émission, le comédien Albert Millaire parle de l’importance du personnage de Pierre Le Moyne d’Iberville qu'il considère comme un « Cid canadien ».

Le nom d’Albert Millaire est surtout associé au théâtre. Sur les ondes de Radio-Canada, il fait sa marque dans un célèbre téléthéâtre Cyrano de Bergerac dans lequel il joue Cyrano.

Cet extrait des Beaux Dimanches du 3 novembre 1985 vous permet de revoir son interprétation de la tirade du nez dans cette comédie héroïque.

Autre grand rôle du répertoire classique qu’Albert Millaire a incarné : Hamlet.

Dans cette entrevue à l’émission Prisme du 1er mars 1970, le comédien s’exprime sur ce personnage qu’il joue sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde :