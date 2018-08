Le maire de Thompson, ville dans le nord du Manitoba, est frustré de ne pas pouvoir rencontrer le premier ministre malgré le fait qu’il essaie depuis plusieurs mois.

Il a demandé à le rencontrer lorsque Brian Pallister était de passage à Thompson la semaine dernière pour une annonce concernant l’amélioration du système de communication des services de secours dans la province. Un porte-parole a répondu que le programme du premier ministre était trop chargé pour rencontrer l’administration municipale.

« Étant donné la situation à laquelle Thompson et les environs fait face, ça méritait une rencontre en face à face avec le premier ministre et ses ministres pendant qu’ils étaient ici », affirme M. Fenske.

Un porte-parole de Brian Pallister a déclaré que ce dernier n’était pas disponible mercredi pour une entrevue afin de répondre aux déclarations du maire de Thompson.

Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu

Néanmoins, le ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce, Blaine Pedersen, affirme qu’il a rencontré Dennis Fenske au moins quatre fois et que plusieurs autres rencontres avec d’autres ministres et membres de la haute administration ont eu lieu.

« Qu'il dise qu’il ne peut obtenir de rencontre est bizarre, c’est le moins qu’on puisse dire », a déclaré M. Pedersen, ajoutant que le premier ministre est « bien au courant » des défis auxquels fait face Thompson.

« C’est notre travail en tant que ministres de tenir le premier ministre informé de ce qui se passe dans nos domaines et dans la province », a-t-il ajouté.

Importantes pertes d’emplois

Thompson va perdre près de la moitié de ses emplois miniers cette année, alors que la minière Vale Manitoba Operations va supprimer 700 postes. L’entreprise brésilienne compte aussi réduire le montant de sa contribution volontaire qu’elle verse à la Ville de Thompson.

La Ville a été en désaccord avec la province concernant l'utilisation de sommes du Fonds de réserve communautaire minier, conçu pour aider les collectivités minières à faire face à une crise économique.

Dennis Fenske souhaite utiliser 3 millions de dollars de ce fonds pour contrebalancer les pertes de revenus de sa ville. La province, elle, refuse, arguant qu’elle ne peut pas prendre autant d’argent du fonds parce que la loi l’interdit.

« Le Nord est en difficulté, et nous avons besoin de mesures concrètes et pas seulement de programmes qui semblent être bons », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin d'une orientation et d'un financement spécifiques dans le nord du Manitoba pour assurer la durabilité non seulement de Thompson, mais de tout le nord du Manitoba. »