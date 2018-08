Le Service du coroner de la Saskatchewan précise que les chiffres compilés pour les années 2016 et 2017 sont préliminaires. De plus, les morts médicalement assistées ne sont pas prises en compte.

Des 1895 personnes qui sont mortes par suicide entre 2005 et 2017, 1421 étaient des hommes et 474 étaient des femmes.

Le nombre de suicides reste plutôt stable dans l’ensemble, malgré quelques fluctuations d’année en année. Par exemple, 124 personnes se sont enlevé la vie en 2005 alors que 164 personnes se sont suicidées en 2017.

« Des besoins non comblés »

Le Service du coroner avait récemment choisi d’afficher publiquement ces statistiques en raison du grand nombre de demandes d’informations de la part du public et d’organisations, d’après le ministère de la Justice.

Le responsable par intérim de la psychiatrie pour l’Autorité de santé de la Saskatchewan à Regina applaudit le geste.

Senthil Damodharan est le responsable par intérim de la psychiatrie pour l’Autorité de santé de la Saskatchewan à Regina. Photo : Radio-Canada

Le rapport du coroner démontre, d’après Senthil Damodharan, qu’il y a beaucoup de « besoins non comblés » dans la province. Il espère que les services d’aides en santé mentale parviendront à s’occuper de plus de patients.

Il explique que les recherches démontrent que les hommes sont plus nombreux à se suicider parce qu’ils ont tendance à choisir des méthodes plus radicales. Leur taux de réussite est donc plus élevé.

Les femmes et les filles ont plus tendance à se mutiler.

Les hommes ont également moins tendance que les femmes à chercher de l’aide lorsqu’ils souffrent de problèmes de santé mentale.

« Même quand les hommes demandent de l’aide, ils peuvent minimiser leurs intentions; les professionnels peuvent donc les considérer comme à faible risque de se suicider », ce qui soulève à nouveau les questions entourant la masculinité et la stigmatisation du besoin de soutien.

Senthil Damodharan ajoute que les statistiques du coroner confirment les inquiétudes quant au haut taux de suicide parmi les Autochtones et les jeunes.

Groupe d’âge ayant les plus hauts taux de suicide Hommes : 20 à 29 ans; 40 à 49 ans; 50 à 59 ans Femmes : 20 à 29 ans; 10 à 19 ans; 50-59 ans

Ces chiffres sont le résultat de plusieurs facteurs selon lui, notamment les traumatismes de la petite enfance, dont sont majoritairement victimes les membres de communautés autochtones. Il mentionne également l’accès inégal aux services d’aide à la santé mentale ainsi que les risques de développer des problèmes d’abus d’alcool et de drogues.

« L’abus de drogue et d’alcool a un effet plus grand sur le cerveau si l’on se sent désespéré ou que l’on vit un stress ou un traumatisme », explique-t-il.

Le suicide, deuxième cause de mortalité chez les jeunes

Les statistiques du coroner montrent que le plus haut taux de suicide chez les hommes et les femmes se situe dans la tranche d’âge de 20 à 29 ans. Chez les femmes, le deuxième taux le plus élevé est celui des filles de 10 à 19 ans.

Statistique Canada a également déterminé que le suicide reste la deuxième cause de mortalité chez les Canadiens de 15 à 34 ans.

Senthil Damodharan croit que le rapport du coroner serait constructif s'il précisait les emplacements géographiques des morts par suicide en Saskatchewan. Des données nationales révèlent que le taux de suicide est plus élevé dans la partie nord de la Saskatchewan que dans la partie sud.