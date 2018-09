Carl-Keven Korb a séché beaucoup de cours dans différents établissements d’enseignement, et il a tâté de certaines jobs, de journalier de moulin à scie à bus boy. Il a publié une cinquantaine de textes dans autant de revues et collectifs des deux côtés de l’Atlantique. Respectivement gagnant et lauréat et finaliste du Prix Damase-Potvin, du Prix du Jeune Écrivain de Langue Française et du Prix du Récit Radio-Canada. Son premier livre, Une nuit pleine de dangers et de merveilles, est sorti à Paris en mars 2016, aux éditions du Chemin de fer.

Les premières lignes de J'ai eu un chien

Cette entente étrange entre Maya la bergère allemande et Chamane de la fourrière scellée d’un coup de griffes sur le museau alors que la chienne se jetait sur la chatte pour lui briser le cou à son premier jour hors de la maison. Ce matin sous le soleil où Chamane dormait lovée contre Maya endormie elle aussi devant la porte du garage comme si ça allait de soi, avons-nous des rôles dans leurs songes? Chamane qui erre en miaulant au diable autour de Maya qui gémit et se couche et se relève, que se passe-t-il, ce midi où Maya a tué la portée de Chamane pendant qu’elle était partie chasser et où ni l’une ni l’autre, visiblement, ne réalisait, leur entente intacte parce que Maya ne comprenait pas que les petites choses qu’elle avait croquées étaient les enfants de Chamane et que Chamane ne comprenait pas que pour Maya un chaton ne valait pas mieux qu’une souris. Une offrande déroutante de Maya à Chamane, un geai bleu, amené jusqu’à sa gueule, comment Maya a-t-elle pu attraper un geai? Chamane qui joue avec la carcasse sous les yeux de Maya couchée dans la gravelle, Chamane qui lèche, éventre, Maya qui ferme les yeux, s’endort. Maya carnassière. Chamane carnassière. Des amies?



Chamane n’a pas survécu un an.



Maya en a vécu treize.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

J’ai eu un chien montre une écriture extrêmement bien maîtrisée, où s’entrelacent avec élégance narration, flot poétique et discours rapportés. La syntaxe, repensée, déconstruite, révèle à elle seule la qualité indéniable de la prose de l’auteur. La langue est captivante de précision et de cruauté, voire de lucidité. Elle évite tout cliché dans son évocation du lien qui se tisse entre l’homme et l’animal. Le chien ici devient le seul témoin possible du passage entre l’enfance et l’âge adulte du narrateur, alors que ce dernier s’interroge face au territoire qui l’a vu grandir. Un Québec sauvage, pas tout à fait hospitalier, constitue l’arrière-scène de l’histoire.

Chloé Savoie-Bernard, lectrice 2018

