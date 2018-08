Le groupe de rock a annoncé, mercredi, que le coup d'envoi de son spectacle Aerosmith: Deuces Are Wild sera donné le 6 avril 2019 au Park Theater. C'est dans cette même salle de 5200 places que Lady Gaga entamera sa propre résidence au mois de décembre.

La formation se produira 18 fois sur scène au cours des mois d'avril, juin et juillet. Le dernier concert sera offert le 9 juillet. Les billets, dont les prix varieront entre 75 et 750 $ US, seront mis en vente le 24 août.

Pour monter ce nouveau spectacle, Aerosmith va travailler avec le producteur, auteur et compositeur Giles Martin. Ce fils du producteur des Beatles, George Martin, a été l'un des artisans de la création du spectacle The Beatles LOVE, que le Cirque du Soleil donne à Las Vegas depuis 2006.

Lauréat de plusieurs prix Grammy, Aerosmith a lancé son premier album en 1973 et compte à son actif plusieurs succès comme I Don't Want to Miss a Thing, Janie's Got a Gun et Walk This Way.

Le groupe a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2001, alors que Steven Tyler, qui a fêté ses 70 ans au printemps, et Joe Perry ont fait leur entrée au Temple de la renommée des auteurs et compositeurs en 2013. Tom Hamilton, Joey Kramer et Brad Whitford font également partie d'Aerosmith.